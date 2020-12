Sehnde

Mehr als 60 Kinder können sich am nächsten Sonntag in Sehnde auf den Nikolaus freuen: Der kommt mit seinem großen Geschenkesack allerdings nicht mit der Kutsche, sondern mit dem Feuerwehrauto und verteilt die kleinen Überraschungen. „Wegen der Corona-Pandemie haben wir unsere Nikolaus-Aktion etwas angepasst“, sagt Sven Grabbe, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Sehnde.

In den vergangenen Jahren konnten sich die 5 bis 12-Jährigen zur Nikolaus-Aktion auf dem Sehnder Weihnachtsmarkt anmelden. Sie mussten dafür einen sauber geputzten Stiefel am Stand der Feuerwehr Sehnde abgeben. Den gefüllten Schuh konnten die Jungen und Mädchen dann am Nikolaustag im Sehnder Feuerwehrhaus abholen.

Bisherige Aktion ist unter Corona-Regeln nicht umsetzbar

„Das war eine beliebte Aktion, die immer gut ankam“, sagt Grabbe. Sie habe auch der Mitgliederwerbung gedient, so habe man die Sehnder Jungen und Mädchen für die Feuerwehr begeistern können. In diesem Jahr gab es wegen der Pandemie keinen Sehnder Weihnachtsmarkt. Auch die Ausgabe der Stiefel im Feuerwehrhaus wäre unter den geltenden Corona-Regeln nicht zu realisieren.

Bei der aktuellen Aktion konnten sich Kinder per E-Mail bei der Feuerwehr für eine Überraschung anmelden. „Die Nachfrage war riesig“, sagt Grabbe. Innerhalb weniger Tage meldeten sich mehr als 60 Kinder an – mehr als dreimal so viele wie bei der bisherigen Aktion. Die Feuerwehr musste die Anmeldungen sogar stoppen, um nicht völlig überrannt zu werden. „Wir hatten auch viele Nachfragen aus benachbarten Ortschaften – das können wir jedoch nicht leisten“, sagt er.

Doch das bedeutet auch einen großen logistischen Aufwand. Mehr als 60 Säckchen müssen mit Süßigkeiten und anderen kleinen Überraschungen, die der Förderverein und weitere Spender organisierten, gepackt werden. Danach werden die Familien informiert, wann mit dem Nikolaus am Sonntag, 6. Dezember, zu rechnen ist.

Zwei Feuerwehrautos fahren durch die Stadt

Die zur Aktion angemeldeten Kinder müssen am Sonntagvormittag ab 9 Uhr ihre geputzten Stiefel vor die Tür stellen, damit der Nikolaus etwas hineinlegen kann. Grabbe will mit seinem Team ab 9 Uhr mit zwei Feuerwehrautos durch die Kernstadt fahren und die Überraschungen coronakonform mit dem gebotenen Abstand an den Haustüren abliefern. „Weil so viel zu tun ist, werden an dem Tag zwei Nikoläuse im Einsatz sein“, verrät er.

Grabbe kann sich vorstellen, die Aktion auch ohne Corona-Pandemie so fortzuführen. „Das wäre für alle Feuerwehren von Sehnde sicher eine gute Aktion, um für ihre Arbeit zu werben“, sagt er.

Straßenbahnmuseum plant Ersatz für Nikolausnachmittag Viele Nikolaus-Aktionen fallen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Auch die Veranstaltung im Regionalmuseum auf dem Gutshof in Sehnde-Rethmar wird nicht stattfinden. Das teilte der Vorsitzende Erhard Niemann mit. Das Hannoversche Straßenbahnmuseum hat seinen traditionellen Nikolausnachmittag wegen der Corona-Pandemie ebenfalls abgesagt. Die Aktion, bei der der Nikolaus auf dem Rundkurs im Museum mit den Besucher Straßenbahn fuhr und dabei Geschenke verteilte, war für viele Mädchen und Jungen in den vergangenen Jahren ein Höhepunkt gewesen. „Der Vorstand wird sobald wie möglich eine Ersatzveranstaltung für Kinder anbieten“, sagte Sprecher Bodo Krüger.

Von Patricia Oswald-Kipper