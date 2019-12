Nikolaus kommt ins Straßenbahn-Museum Wehmingen

Wehmingen

Bevor sich das Hannoversche Straßenbahn-Museum in Wehmingen in die Winterpause verabschiedet, öffnet es seine Türen am Sonntag, 8. Dezember, von 11 bis 17 Uhr noch einmal für eine ganz besondere Veranstaltung. Freuen werden sich darüber vor allem die jüngsten Besucher, denn der Nikolaus wartet an diesem Tag im Wald und hat versprochen, in die Bahnen einzusteigen – mit ein paar kleinen Überraschungen.

Neben den Fahrten mit den historischen Straßenbahnen können Besucher auf dem Museumsgelände letztmals in diesem Jahr Attraktionen wie den Fahrsimulator und das Kino nutzen. Das Team vom Café Hohenfels bietet Glühwein und Bratwürstchen sowie heißen Kakao und Waffeln an. „Nur die Modellbahnanlage befindet sich leider schon in der Winterpause“, sagt Bodo Krüger vom Museumsverein.

Saisonabschluss mit Besucherrekord

Für das Werkstatt- und das Gleisbauteam stehen nun bis zur Wiedereröffnung im nächsten Jahr wichtige Arbeiten an. Neben Fahrzeugrestaurierungen soll auch die Gleisanbindung für die neue kombinierte Ausstellungs- und Werkstatthalle weiter vervollständigt werden. Die historischen Trams werden dann ab Anfang April wieder im Einsatz sein.

Das Hannoversche Straßenbahn-Museum hat die diesjährige Saison mit einem neuen Besucherrekord abgeschlossen: Rund 13.600 Besucher interessierten sich für die deutschlandweit umfangreichste Sammlung historischer Straßenbahnwagen. Hinzu kommen etwa 7000 Besucher des Musik- und Kulturfestivals snntg, das im Sommer bereits zum dritten Mal auf dem Museumsgelände stattgefunden hatte.

Am Sonntag, 8. Dezember, kostet der Eintritt für Erwachsene 7,50 Euro, Kinder zahlen 4 Euro und Familien 20 Euro. Der ermäßigte Eintritt beträgt 6,50 Euro. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Wie es bereits seit vielen Jahren Brauch ist, können alle Wehminger das Museum an diesem Tag kostenlos besuchen.

Von Katja Eggers