Das bietet der neue Kulturfahrplan der Börderegion

Sehnde

Die Börderegion hat ihren neuen Kulturfahrplan herausgebracht. Damit die Sehnder wissen, was sich auch in den Nachbargemeinden Hohenhameln, Algermissen und Harsum tut –und umgekehrt, stellt die Börderegion schon seit Jahren regelmäßig alle drei Monate einen gemeinsamen Veranstaltungskalender zusammen. Die Übersicht listet Termine von Sport über Konzerte, Theater und Ausstellungen bis hin zu Festivitäten aller Art auf.

Die aktuelle Ausgabe des Kulturkalenders umfasst die Monate Oktober bis Dezember. In Sehnde findet zum Beispiel am Mittwoch, 9. Oktober, ein Filmnachmittag in der Begegnungsstätte statt. Die Bibel-Gemeinde Sehnde bittet für Sonnabend, 12. Oktober, zu einem Kinder-Erlebnis-Frühstück. Und die Interessengemeinschaft Sehnder Geschäftsleute (IGS) richtet am 20. Oktober in der City einen verkaufsoffenen Sonntag mit Foodtrucks aus.

Kalender zum Herunterladen

Im Straßenbahnmuseum in Wehmingen können Besucher am Sonntag, 20. Oktober, derweil einmal selbst Hand an den Fahrschalter einer echten Tram legen und ein paar Runden drehen. Auch einige Weihnachtsmarkttermine listet der Kulturkalender bereits auf. In Evern wird der Adventsmarkt beispielsweise Sonnabend, 7. Dezember, eröffnet.

Die Informationen des Kalenders können auf der Homepage der Börderegion unter www.ilek-boerderegion.de heruntergeladen werden. Veranstalter, die im folgenden Kulturkalender für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März ihre Termine veröffentlichen wollen, können diese bis zum 6. Dezember an die lokalen Ansprechpartner mailen. Für Sehnde nimmt Diane Zur Termine per E-Mail an diane.zur@sehnde.de entgegen.

Von Katja Eggers