Einkaufsdienst soll Älteren und Kranken helfen

Sehnde

In Zeiten von Krisen stehen die Menschen offenbar doch noch zueinander – diese Erfahrung hat jetzt zumindest der Sehnder Sepehr Sardar Amiri gemacht. Der Student der Politikwissenschaften hat die private Initiative Einkaufshilfe auf den Weg gebracht, die vor allem Älteren und Kranken eine Stütze sein soll. Innerhalb von 48 Stunden hätten sich rund 70 Sehnder gemeldet und ihm als Freiwillige Hilfe in allen 15 Ortsteilen angeboten. „Ich bin überwältigt und sprachlos, das ist ein tolles Gefühl, und man spürt den Zusammenhalt.“ Jede Hilfe sei eine Bereicherung.

Kein Großeinkauf, nur das Nötigste

Dabei gehe es nicht um den großen Wocheneinkauf, sondern nur darum, das Nötigste zu besorgen. Amiri, vielen auch als CDU-Ratsherr und Vorsitzender des Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Soziales bekannt, will die Aktion nun koordinieren. „Ich bin überzeugt, dass wir in dieser so dramatischen Situation handeln müssen – besonnen und bedacht.“ Als Student hat er nun Zeit dafür, denn die Universitäten sind geschlossen. Er habe bereits zahlreiche Infozettel in Supermärkten und Apotheken verteilt, Arztpraxen sollen nun folgen. Auch in den sozialen Medien habe er die Aktion geteilt.

Mit diesem Infozettel wirbt Amiri für sein Hilfsprojekt. Quelle: privat

Bis Montagnachmittag waren noch keine Einkäufe oder Einkaufsfahrten zustande gekommen, doch das sieht der 28-Jährige darin begründet, dass ältere Menschen meist nicht so aktiv in sozialen Medien unterwegs seien. Ob die familiären Netzwerke gerade auf dem Land griffen, sei schwer einzuschätzen. Eltern seien derzeit oft selbst durch die Betreuung ihrer Kinder gebunden und hätten deshalb eventuell keine Zeit, ihre eigenen Eltern zu versorgen. Durch die Mund-zu-Mund-Propaganda, die Infozettel und nicht zuletzt die Presseberichterstattung werde sich die Initiative des Einkaufsdienstes aber wohl bald herumsprechen, hofft Amiri.

Bezahlt werden muss vor Ort

Einige Helfer hätten bereits angeboten, neben dem Einkaufen auch mit dem Hund Gassi zu gehen oder Bankgeschäfte zu erledigen. Junge Leute hätte ihm mitgeteilt, Einkäufe auch mit dem Fahrrad zu erledigen. Amiri ist sich darüber im Klaren, dass dieser Einkaufsdienst gegenseitiges Vertrauen brauche. „Wichtig ist, so weit wie möglich Kontakt, vor allem Körperkontakt zu vermeiden.“ Auch Einweghandschuhe seien ein guter Schutz. Die Einkäufe sollten vor der Haustür abgestellt werden, doch bezahlt werden müsse eben auch vor Ort.

Wer Unterstützung beim Einkaufen braucht oder Hilfe anbieten will, kann Sepehr Sardar Amiri mobil unter Telefon (0163) 6140092 erreichen.

Lesen Sie auch

Von Oliver Kühn