Rethmar

Rainer Digwa bestätigt jetzt Verhandlungen mit einem potenziellen Betreiber für den leer stehenden Laden an der B 65.

Der neue Betreiber müsse nur die Waren einräumen, den Strom einschalten und könne dann sofort loslegen, sagt Geschäftsmann. Noch befinde sich das gesamte Einrichtungsmobiliar des Dorfladens samt Regalen, Kassen und riesigen Kühltruhen in dem 550 Quadratmeter großen Geschäft an der Bundesstraße 65.

Die Verluste waren für die Firma nicht mehr tragbar

„Selbst das Kassensystem würde sofort wieder funktionieren“, wirbt Digwa für den Laden. Er hatte zusammen mit seiner Familie das Projekt Dorfladen mehr als sieben Jahre lang geführt, es aber Ende März beendet. Die Verluste seien letztlich zu groß gewesen, hieß es. „Wir mussten das aufgeben, um nicht anderen Bereichen der Firma zu schaden“, sagt Digwa. „Ich habe immer geglaubt, dass der Wendepunkt irgendwann zu schaffen ist, aber es hat nicht geklappt.“ Als Grund sieht er auch das Kaufverhalten vieler Rethmarer, die, um ein paar Cent zu sparen, lieber in den Supermärkten in Sehnde einkauften, statt den Laden vor Ort zu stärken.

Der Betreiber des Veranstaltungszentrums und Restaurants Gutshof Rethmar ist inzwischen sogar bereit, das ganze Gebäude an der B 65 zu verkaufen – einen Interessenten hat er dafür jedoch bislang nicht.

Der Bauunternehmer, selbst Rethmarer durch und durch, hat bereits den Gutshof aufgebaut, in dem er auch ein Veranstaltungsprogramm anbietet. Auch eine Brauerei kam in den vergangenen Jahren dazu, sie wird von den Söhnen Digwas geleitet.

Auch der Dorfladen war eines der Projekte, welches Digwa unbedingt zum Laufen bringen wollte. „Rethmar braucht einen Nahversorger“, sagt er mit Nachdruck. Gerade für die älteren Leute sei das notwendig, weil es zum Beispiel einen Schlachter oder Bäcker schon lange nicht mehr im Dorf gäbe. Um Lebensmittel einzukaufen, müsse man ins mehr als zwei Kilometer entfernte Sehnde fahren. Ein Dorfladen sei zudem für viele eine Art Kommunikationszentrum.

„Mit den rund 500 Neubürgern rechnet sich so ein Laden“

Digwa ist optimistisch, dass in Kürze an dieser Stelle demnächst wieder ein Lebensmittelgeschäft öffnet. „Rethmar hat das Potenzial für solch einen Laden“, sagt er überzeugt. Durch das neue Baugebiet Rethmar-West sei mit rund 500 Neubürgern zu rechnen – damit erhöhe sich die Einwohnerzahl des Dorfes auf 2500. Das sei eine ordentliche Größe, ab der sich ein Lebensmittelladen lohne, so Digwa.

Er ist überzeugt, dass der neue Betreiber erfolgreich sein kann. „Er hat den nötigen Hintergrund und betreibt bereits mehrere Läden“, verrät er. Noch sei aber nichts in trocknen Tüchern. Das entscheide sich erst in den nächsten Wochen.

Doch einen Mieter hat er für die Immobilie schon fest: In der ersten Etage über dem ehemaligen Dorfladen soll im September eine Logopädin mit ihrer Praxis einziehen. „Das ist ein Angebot, dass es so im Dorf bislang noch nicht gibt“, sagt Digwa stolz.

Von Patricia Oswald-Kipper