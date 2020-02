Darum will Netto seinen Markt in Ilten erweitern

Ilten

Die Erweiterung des Discounters Netto in Sehnde-Ilten beschäftigt die Stadtverwaltung schon seit Jahren. Der Markt möchte gern seine Verkaufsfläche um 400 Quadratmeter auf 1200 Quadratmeter vergrößern, um an Attraktivität zu gewinnen.

Die Änderung des regionalen Raumordnungsprogramms macht nun den Weg dafür frei. Der Sehnder Ortsteil Ilten sei in der neuen Regionalplanung aktuell als „herausgehobener Nahversorgungsstandort“ eingestuft worden, erläuterte Fachdienstleiter Godehard Kraft in der gemeinsamen Sitzung von Stadtentwicklungsausschuss und Ortsrat Ilten am Dienstagabend. Damit dürften Supermärkte in Ilten nun eine maximale Verkaufsfläche von 1200 Quadratmeter haben.

Discounter will mit Erweiterung Kaufkraft gewinnen

Der Netto-Discounter im Einkaufszentrum an dem kleinen Wohngebiet an der Straße Am Park verfügt momentan über eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern und möchte seit Jahren sein Sortiment erweitern. Außer dem Supermarkt schließt sich die Bäckerei Engelke aus Hildesheim an, außerdem ist in dem kleinen Einkaufszentrum noch ein Getränkehandel untergebracht. Ein früherer Drogeriemarkt steht seit längerer Zeit leer. Auch der Fleischer, der ursprünglich in dem Zentrum beheimatet war, hat bereits vor einigen Jahren aufgegeben – diese Fläche nutzt nun der Bäcker mit.

Der Netto-Markt wolle seine Kaufkraft stärken, indem er sein Sortiment erweitere, erläuterte Kraft den Politikern. Mit einer Änderung des Bebauungsplans wolle die Stadt nun den Weg dafür frei machen, „um den Bestand langfristig zu sichern“, sagte Kraft. Der Netto-Markt könne seine Verkaufsfläche allerdings nur innerhalb des bestehenden Einkaufszentrums erweitern, ergänzte der Fachdienstleiter. Ein Anbau und damit die Vergrößerung der Gesamtladenfläche sei nicht möglich.

Wilke fordert Verträglichkeitsstudie

Fritz Wilke ( Die Linke) gab zu bedenken, dass mit der Vergrößerung womöglich den bestehenden Einzelhändlern in Ilten Kaufkraft genommen werden könnte. Er bemängelte, „dass sich die großen Läden immer mehr breit machen“ und forderte eine Verträglichkeitsstudie. Er gab zudem zu bedenken, dass eine Erweiterung des Netto etwa um ein Getränkesortiment dem bestehenden Getränkehändler schaden könnte.

Die anderen Politiker konnten die Bedenken jedoch nicht teilen. Sie befürworteten mehrheitlich die Erweiterung. Eine Verbesserung der Einkaufssituation in Ilten verspricht sich davon etwa Klaus Hoffmann ( CDU). Auch Edgar Bäkermann ( SPD) konnte die Befürchtungen Wilkes „nicht nachempfinden“. Fachdienstleiter Kraft betonte, dass sich mit der Änderung des entsprechenden Bebauungsplans Bosenkamp-West an der Gesamtverkaufsfläche in dem Einkaufszentrum allgemein nichts ändere.

Momentan gibt es für eine Erweiterung keinen Platz

In dem Einkaufszentrum selbst sind die Erweiterungspläne noch nicht bekannt. „Wir haben davon noch nichts gehört“, sagte eine Sprecherin der Hildesheimer Stadtbäckerei Engelke. Man wolle die weitere Entwicklung erst einmal abwarten. Unklar ist auch, welche Fläche der Netto-Markt für seine Erweiterung nutzen will. Denn die einzige leer stehende Verkaufsfläche grenzt nicht direkt an den Markt. Die Stadtbäckerei Engelke müsste dafür ihren Laden räumen.

Die Geschäftsführung der Netto Marken-Discount AG & Co. KG wollte sich dazu gestern nicht näher äußern. Aufgrund des frühen Planungsstandes könne man „noch keine weiteren Informationen mitteilen“, hieß es aus der Unternehmenszentrale in Maxhütte-Haidhof.

