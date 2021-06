Sehnde - Brief an den Bürgermeister: Naturschutzbund kritisiert Versiegelung in Baugebieten

In einem Brief an die Stadtspitze setzt sich der Naturschutzbund (Nabu) Sehnde mit dem Verlust natürlicher Flächen in Baugebieten auseinander. Der Verband bemängelt die Flächenversiegelung und eine fehlende Infrastruktur.