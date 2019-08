Sehnde

Ein 90-jähriger Sehnder hat nach einer Unfallflucht in der Innenstadt erst einmal seinen Führerschein eingebüßt. Der Senior hatte nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte am Donnerstag gegen 11.50 Uhr auf der Peiner Straße in einem Baustellenbereich die geöffnete Tür eines Lastwagens touchiert und war danach einfach weitergefahren.

Doch kurz danach kam der hochbetagte Mann auf seinem Rückweg erneut an der Unfallstelle vorbei – und fuhr der herbeigerufenen Polizei direkt in die Arme. Den Beamten fiel schnell auf, dass der 90-Jährige motorisch eingeschränkt ist und den Unfall offensichtlich nicht bemerkt hatte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft hat die Polizei deshalb den Führerschein beschlagnahmt. Ob er ihn wiederbekommt, ist noch unklar.

Von Oliver Kühn