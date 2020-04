Nach 32 Jahren: Feuerwehr Rethmar bekommt neues Fahrzeug

Rethmar

Noch Anfang des Jahres war Rethmars Ortsbrandmeister Max Digwa anlässlich der Jahresversammlung seiner Feuerwehr ziemlich ungehalten über das Gebaren des Bundes. Seine Ortsfeuerwehr warte immer noch auf die Zuweisung eines neuen Löschgruppenfahrzeugs, das über die Schiene des vom Bund organisierten Katastrophenschutzes in Rethmar stationiert ist, hatte er damals moniert. Jetzt kann Digwa endlich Vollzug melden: Am 7. Mai können die Rethmarer ein neues Löschgruppenfahrzeug aus dem Bestückungslager des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn-Dransdorf abholen.

Das alte Fahrzeug aus dem Jahr 1988 kann nicht mehr für den Katastrophenschutz eingesetzt werden. Quelle: privat

Altes Fahrzeug nicht mehr einsetzbar

Der Kauf des neuen Fahrzeugs belastet den Bundeshaushalt mit rund 233.000 Euro. Es sei aber auch dringend Zeit geworden, das alte Fahrzeug zu ersetzen, erklärt Digwa. „Das steht seit 1988 bei uns.“ Im vergangenen Jahr sei es gerade noch mit Mühe und Not durch die Hauptuntersuchung gekommen. Die notwendige Prüfung für den Katastrophenschutz habe es allerdings schon nicht mehr bestanden, sodass es für seinen eigentlichen Zweck nicht mehr einsetzbar sei.

Rethmars Ortsbrandmeister Max Digwa freut sich auf ein neues Fahrzeug für den Katastrophenschutz Quelle: privat

Seit Jahrzehnten für den Katastrophenschutz aktiv

Die Feuerwehr Rethmar ist eine von mehreren Ortsfeuerwehren bundesweit, bei denen der Bund Fahrzeuge installiert, die im Katastrophenfall mit speziell dafür ausgebildetem Personal bestückt werden. In Rethmar, das seit den Fünfzigerjahren Katastrophenschutzstandort ist, sind es neun Feuerwehrleute. Dafür finanziert der Bund das Fahrzeug. Bei der normalen Ausrüstung einer Ortsfeuerwehr ist dagegen die Kommune für die Beschaffung verantwortlich.

Der Zweck des Fahrzeugs bedeute allerdings nicht, dass es ausschließlich im Katastrophenfall genutzt werden dürfe, wie Digwa betont. Auch bei einem normalen Brand in der Nachbarschaft werde es eingesetzt, der Tank fasst rund 1000 Liter Löschwasser.

Äxte gegen Waldbrände an Bord

Der neue Mercedes-Benz Atego 1327 AF sei für Schadenslagen vorgesehen, die mitunter auch mehrere Tage oder länger dauern können, erklärt Digwa. Dazu gehörten etwa Überflutungen, Hochwasser oder Waldbrände. „Dafür hat es Löschwasser und leistungsstarke Pumpen an Bord.“ Im Fall von Waldbränden könnten auch Kettensägen eingesetzt werden. Außerdem verfügt der Mercedes über Allrad und ist damit geländegängig.

Von Michael Schütz