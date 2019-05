Der Naturschutzbund (Nabu) hat Nistkästen von Schleiereulen in Bilm kontrolliert. In einem saßen gleich neun Jungeulen, in dem anderen fanden die Naturschützer einen toten Altvogel. Die Diskussion um ein mögliches Totalverbot von Feuerwerken in der Nähe von Bruten ist damit wieder aufgeflammt.