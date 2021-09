Bilm/Wassel

Der Naturschutzbund (Nabu) Sehnde fährt noch mal alle Geschütze auf: Die Ortsgruppe kämpft für den Erhalt einer rund 300 Jahre alten Eiche an der Kreisstraße 143 zwischen Bilm und Wassel. Der Baum ist im Weg, denn die Region will entlang der Straße noch im Herbst für 1,3 Millionen Euro einen 2,3 Kilometer langen Radweg bauen. Mehrere Baumfällungen sind dort geplant, wo die Kreisstraße durch den Köthener Wald verläuft.

Um die Fällung der stattlichen Eiche zu verhindern, hätte der Radweg einen Schlenker um den Baum machen müssen. Laut der Region würde das jedoch eine eingeschränkte Sicht für Radfahrer und landwirtschaftliche Fahrzeugführer nach sich ziehen. „Man könnte dort aber sicherlich Spiegel und Warnschilder anbringen“, hält Holger Klinkert vom Sprecher-Team des Nabu Sehnde dagegen.

Nabu fordert Neubewertung

Die Ortsgruppe hatte im Vorfeld gehofft, dass die Planer den Schlenker um die Eiche in Kauf nehmen. „Aber diese Alternative wurde leider verworfen – das kam für uns überraschend“, sagt Klinkert. Der Nabu-Sprecher räumt jedoch ein, dass die Ehrenamtlichen der Ortsgruppe ihre Einwände erst nach Ablauf der Frist am 14. Juli bei der Region eingereicht hätten.

Mitte August hatte Klinkert die zuständige Behörde um eine Neubewertung des Sachverhalts gebeten, aber auf sein Schreiben bisher noch keine Antwort erhalten. Wie es aktuell um die alte Eiche steht und ob sie tatsächlich gefällt wird, konnte auch Regionssprecher Klaus Abelmann auf HAZ-Nachfrage nicht sagen. „Wir wünschen uns, dass die Verantwortlichen alles noch mal überdenken“, sagt Klinkert. Laut Nabu sei es dafür noch nicht zu spät, auch weil es Möglichkeiten gebe, die noch gar nicht geprüft worden seien. Zur Rettung der Eiche schlägt er auf einer kurzen Strecke eine Verengung des Fahrradweges vor. „So wird das häufig sogar auf Straßen für Autos gemacht“, betont der Nabu-Sprecher. Radfahrer müssten an der verengten Stelle dann gegenseitig Rücksicht nehmen und mitunter absteigen.

Eiche ist Lebensraum für viele Tiere

In Zeiten des Klimawandels ist es laut Nabu unverantwortlich, einen so großen, alten Baum zu fällen. Die Eiche sorge seit vielen Jahren für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen. Sie arbeite für frische Luft und ein angenehmes Klima und sei Lebensraum für unzählige Tierarten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Um die Eiche noch zu retten, ruft die Ortsgruppe die Bürger nun auf, aktiv zu werden und zum Beispiel die Forderung zum Erhalt des Baumes an die Untere Naturschutzbehörde (Team 63.01 Planfeststellungsbehörde) zu richten. Nähere Informationen gibt es per E-Mail an Nabu-OG-Sehnde@gmx.de und unter Telefon (0151) 15933999. Am Freitag, 24. September, 15 bis 17 Uhr, öffnet die Ortsgruppe dafür zudem ihr Nabu-Büro an der Mittelstraße in Sehnde. Darüber hinaus gibt es Fünf-Liter-Kanister mit Apfelsaft und Obst von der Streuobstwiese an der Gretenberger Straße.

Von Katja Eggers