Ein bisschen Lebensfreude in Corona-Zeiten: Das Musiktheater Operamobile ist auf Einladung des örtlichen DRK in der Awo-Seniorenresidenz in Sehnde aufgetreten. Die Bewohner genossen Arien, Canzone und Volkslieder im Garten, auf Balkonen und hinter geöffneten Fenstern.