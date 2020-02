Musikschule bietet wieder ein Instrumentenkarussell an

Sehnde

Zehn Wochen Unterricht, zwölf verschiedene Instrumente in einer Gruppe für Neun- bis Elfjährige – oder sieben Wochen Unterricht und sieben Ins­trumente in einer Gruppe für Sechs- bis Achtjährige: Das ist das Instrumentenkarussell für Grundschulkinder der Musikschule Ostkreis Hannover in Sehnde.

Die Kurse beginnen Ende Februar, der Unterricht findet jeweils mittwochs zwischen 16 und 18 Uhr im Bonhoefferhaus am Papenholz oder in der Grundschule Breite Straße in 45-minütigen Einheiten mit vier bis sechs Kindern statt. Zum Abschluss können alle Kinder die Instrumente – darunter Geige, Gitarre, Horn, Klarinette, Klavier, Posaune, Querflöte, Schlagzeug, Trompete und Tuba – noch einmal bei einer Musizierstunde am 16. Mai auf der Bühne erleben.

Kosten liegen bei 65 bis 130 Euro

Die Gebühr beträgt, je nach Karussell und Gruppengröße, zwischen 65 und 130 Euro. Anmeldungen nimmt die Musikschule bis zum 15. Februar unter Telefon (0 51 36)20 27 oder 20 28 entgegen.

Lesen Sie auch

So hat die Musikschule ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert

Von Achim Gückel