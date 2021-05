Müllingen

In einem Wohnhaus an der Storchenstraße ist es am Pfingstsonntag zu einem Feuer gekommen. Die Ortsfeuerwehr Müllingen-Wirringen rückte mit zwei Fahrzeugen und insgesamt 25 Einsatzkräften an. Sie konnten die Flammen schnell löschen.

Eine Bewohnerin des Hauses hatte zunächst einen Knall aus dem Keller gehört und dann sehr schnell bemerkt, dass Qualm von unten ins Erdgeschoss drang. Die Frau wählte den Notruf, die Ortsfeuerwehr war bereits kurze Zeit später an der Einsatzstelle. Weil der Keller jedoch massiv verraucht war und laut Feuerwehrsprecher Chris Rühmkorf „Null Sicht“ für die Einsatzkräfte bestand, gestalteten sich die Löscharbeiten zunächst schwierig.

Feuer dringt über Schornstein ins Erdgeschoss

Das Feuer war an einem Stromverteilerkasten ausgebrochen und hatte sich schnell durch einen Schornstein und an Kabeln in einen weiteren Sicherungskasten im Erdgeschoss ausgebreitet. Es konnte dann aber schnell abgelöscht werden, betont Rühmkorf. Anschließend mussten die Feuerwehrleute das Haus noch lüften. Die Besatzung des Schadstoff-Messwagens aus Höver gab schließlich einige Zeit später Entwarnung, und die Bewohner konnten das Haus wieder betreten. Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens gibt es bislang nicht.

Von Achim Gückel