Sehnde

„Anfang des Jahres hatten wir die Sorge, dass in diesem Jahr vieles nicht möglich sein wird“, sagt Herbert Petersen vom Motorbootclub (MBC) Sehnde. In diesem Jahr konnte der MBC trotz Corona-Pandemie zum ersten Mal einen Funkkurs anbieten und mehrere Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten umsetzen. Und auch für das Jahr 2022 sieht es gut aus, denn der Lehrgang „Sportbootführerschein See und Binnen“ im Frühjahr ist bereits ausgebucht.

„Wir haben die gesamte Steganlage erneuert, das war wegen der Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit notwendig“, sagt Petersen. Seit der Clubgründung 1984 sei die Anlage nicht mehr saniert worden, mit der Erneuerung sollen auch Vereinsmitglieder mit Mobilitätseinschränkungen sich sicher auf dem Steg bewegen können. Die Sanierungsarbeiten des Stegs werden den Verein voraussichtlich auch noch im kommenden Jahr beschäftigen. Die Höhe der Kosten sei ebenfalls noch nicht ganz sicher. Der Verein kalkuliere aktuell mit rund 10 000 Euro.

Hafentor zum Mittellandkanal wurde gewartet

Auch das Hafentor zum Mittellandkanal ließ der Verein in diesem Jahr von einer Inspektionsfirma technisch warten. Die Motoren zum Heben und Senken des Tores seien teilweise defekt gewesen und mussten ausgebessert werden, sagt Petersen: „In der bevorstehenden Saison wird die Ein- und Ausfahrt in den Hafen kein Problem mehr sein.“ Auf dem Vereinsgelände hat sich in diesem Jahr weiteres verändert. Eine neue Holzhütte hat die marode Hafenmeisterhütte ersetzt und der Verein hat den Kinderspielplatz auf seinem Gelände erweitert. Ein ausrangiertes Segelboot bietet dort für die Kinder nun eine neue Attraktion zum Spielen.

Für die Kleinen organisierte der Verein in diesem Jahr zudem die Besichtigung der Hindenburgschleuse sowie Bootsausfahrten. Die Einhaltung der Corona-Bestimmungen habe beim MBC während des Jahres immer die höchste Priorität gehabt, betont Petersen. Umso schöner sei es gewesen, während der Sommerferien den Kindern ein Programm anbieten zu können.

MBC schafft neue Funkgeräte an

Seine eigenen Kurse hat der Verein wie gewohnt in diesem Jahr umgesetzt. Der Lehrgang Sportbootführerschein für See und Binnen sei bereits von den Teilnehmenden erfolgreich abgeschlossen worden. Erstmals organisierte der Verein 2021 einen Funkkurs. Der sei zustande gekommen, weil neun neue Funkgeräte im Wert von jeweils 300 bis 400 Euro angeschafft wurden und sich ausreichend Mitglieder als Kursleiter qualifiziert und bereit erklärt hätten.

Das Interesse am MBC sei nach wie vor groß, sowohl was die Kurse als auch das Interesse an einer Mitgliedschaft betreffe, sagt Petersen. Zum Jahresabschluss plant der Verein eine Weihnachtsfeier und hofft, dass es im kommenden Jahr 2022 ähnlich gut weitergeht.

Von Leona Passgang