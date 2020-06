Mobiler Bäcker will Kunden in Höver versorgen

Höver/Wassel/Bilm

In Höver gibt es kein frisches Brot oder keine frischen Brötchen mehr, seit Emi’s Backstube und damit die einzige Bäckerei vor eineinhalb Jahren geschlossen hat. Doch das soll sich nun ändern: Die Landbäckerei Friedrichs aus Hannover führt in dieser Woche mit einem mobilen Verkaufswagen einen Testlauf im Ort durch, um zu sehen, wie groß der Bedarf an Backwaren ist. Auftakt war am Dienstag, nun steht der Wagen noch zweimal an zwei Stellen: Am Donnerstag und Sonnabend, 4. und 6. Juni, jeweils ab 9.30 Uhr am Brunnenplatz in der Brunnenstraße 8 sowie zusätzlich an beiden Tagen jeweils ab 10.30 Uhr in der Straße Im Stiegfeld.

Kunden können Wünsche äußern

Bäcker Jörg Friedrichs und seine Frau Kathrin haben dafür erst einmal ein Fahrzeug gemietet, um festzustellen, ob sich der Aufwand lohnt. Offenbar gibt es schon Anfragen aus Gewerbe, Pflege und Bildungseinrichtungen. Beim Testlauf können die Höveraner auch Wünsche äußern, wie das Sortiment über die Backwaren hinaus noch erweitert werden könnte – etwa mit Butter, frischem Mett, Milch und Eiern. Ortsbürgermeister Christoph Schemschat hatte mit den Bäckerpaar bei einem Ortstermin die Standorte und Zeiten festgelegt.

Anzeige

Für den Halt des Bäckerwagens am Brunnenplatz hätten die Inhaber der dortigen Geschäfte – Yvonne Burigk-Vollendorf von der Kochwerkstatt und Markus Lier vom Fußpflegestudio – die Fläche direkt vor ihren Läden dankenswerterweise als Stellfläche zur Verfügung gestellt, sagt Schemschat erfreut. Sollte der Test positiv verlaufen, will Friedrichs mit seiner mobilen Bäckerei auch Bilm und Wassel beliefern, wo die Einwohner ebenfalls keine frischen Backwaren mehr kaufen können. Auch für sie selbst sei die ganze Aktion Neuland, sagte Kathrin Friedrichs bei der ersten Vorstellung des Projekts.

Weitere NP+ Artikel

Ende 2015 hatte in Höver die Moorbäckerei geschlossen. Die Räume standen leer, bis sich dort 2017 Emi’s Backstube ansiedelte. Der Inhaber machte jedoch schon nach zwei Jahren quasi über Nacht wieder zu, seit Januar vergangenen Jahres ist Höver seitdem ohne Bäcker. Die beiden Ortsbürgermeister aus Bilm und Wassel haben bereits ebenfalls Interesse an einem mobilen Bäcker signalisiert, entschieden ist jedoch noch nichts.

Lesen Sie auch

Von Oliver Kühn