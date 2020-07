Sehnde

Der Frauenanteil im Sehnder Rat nimmt immer weiter ab. Während das Gremium 2016 noch 13 Frauen und 21 Männer zählte, sitzen dort mittlerweile nur noch sieben Frauen und 27 Männer. Das sind gerade einmal 20 Prozent. Erst kürzlich hatten die SPD-Ratsfrau Beate Kirchhof und Daniela Loepert von der CDU-Fraktion im Ortsrat Höver ihre Mandate aus persönlichen Gründen niedergelegt.

„Da ist noch viel Luft nach oben“, sagt Sehndes Gleichstellungsbeauftragte Jennifer Glandorf. Die Stadt beteiligt sich daher an dem Mentoring-Programm „Frau. Macht. Demokratie“, mit dem Niedersachsens Sozialministerium den Frauenanteil in der Politik erhöhen möchte. Erfahrene Politikerinnen und Politiker unterstützen dabei Frauen, sogenannte Mentees, bei ihrem Einstieg in die Kommunalpolitik.

Vier Tandems sind dabei

Sehnde ist Ende August vergangenen Jahres mit vier Ratspolitikern in das Programm gestartet: Silke Lesemann ( SPD) betreut Birgit Krüger aus Wehmingen, Andrea Gaedecke ( SPD) arbeitet mit Daniela Amelunxen aus Rethmar zusammen. Klaus Hoffmann ( CDU) ist Mentor für die Iltenerin Manuela König und Florian Schuchardt (Grüne) bildet ein Tandem mit der Sehnderin Jana Bertram.

Die Mentees begleiten ihre Mentoren in Ratssitzungen und in die Ortsräte und nehmen an Fraktionssitzungen teil. In Rahmenveranstaltungen lernen sie unter anderem, wie ein Finanzplan aufgebaut ist, wie die Kita-Bedarfsplanung läuft und weiteres Handwerkszeug für die Kommunalpolitik. Auch der Besuch des Landtages stand schon auf dem Programm. Zudem treffen sich Mentoren, Mentees und Glandorf regelmäßig zum Erfahrungsaustausch.

Mentees bekommen Einblicke in die Politik

„Ich bekomme spannende Einblicke in die Kommunalpolitik und kann jetzt viel besser nachvollziehen, warum manche Dinge so lange dauern und man eben nicht von heute auf morgen an der Ortsdurchfahrt einfach ein Tempo-30-Schild aufstellen kann“, sagt Amelunxen. Die Rethmarerin hatte ihre ersten Kontakte mit der Politik, als sie sich 2018 mit einer Bürgerinitiative für die Beruhigung der Bundesstraße 65 in Rethmar stark gemacht hat. Darüber hinaus sitzt sie im Schulelternrat der örtlichen Grundschule.

Am Anfang des Mentoring-Programms sei sie noch völlig unpolitisch gewesen. Mittlerweile ist die Rethmarerin in die SPD eingetreten und sitzt für die Sozialdemokraten im Sehnder Fachausschuss für Brandschutz, Ordnung und Ehrenamt als zugewähltes Mitglied.

Mentoring-Programm ist sehr nachgefragt

An dem Mentoring-Programm gefällt Amelunxen auch, dass sie für ein Jahr völlig unverbindlich in die Kommunalpolitik schnuppern kann und erst am Ende entscheiden wird, ob sie kandidieren möchte. „Ich kann mir das durchaus vorstellen, auch wenn es sicher schwierig werden würde, die Kommunalpolitik mit Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen“, erklärt Amelunxen.

Die Vereinbarkeit sieht auch Glandorf als Grund, warum immer noch relativ wenig Frauen den Schritt in die Politik wagen. „Die Rahmenbedingungen dafür müssen passen“, betont die Gleichstellungsbeauftragte. Sie freut sich, dass das Mentoring-Programm in diesem Jahr bei den Frauen sehr gefragt gewesen sei. „Es gab mehr Mentees als Mentoren“, sagt Glandorf. An dem Programm hatte sich die Stadt auch schon in den Vorjahren stets mit mehreren Tandems beteiligt.

Frauen in der Politik: Das sind die Zahlen Frauen sind der Politik immer noch in der Minderheit. So waren im Jahr 2019 im Europaparlament 36 Prozent, im Bundestag 31 Prozent, im Niedersächsischen Landtag 28 Prozent und in den Kommunalparlamenten durchschnittlich 24 Prozent Frauen vertreten. Zum Ende der vergangenen Wahlperiode saßen im Rat der Stadt Sehnde noch 13 Frauen und 21 Männer. Zu Beginn der aktuellen Wahlperiode waren es neun Frauen und 25 Männer, aktuell besteht der Rat nur noch aus sieben Frauen und 27 Männern. Auch in den Sehnder Ortsräten sind die Männer in der Mehrheit. Der Ortsrat Sehnde zählt unter den insgesamt 14 Mitgliedern lediglich eine Frau. In Bilm ist ebenfalls nur eine Frau dabei. In den Ortsräten Dolgen-Evern-Haimar sowie Wehmingen und Rethmar sind es jeweils zwei Frauen, jeweils drei sitzen in den Ortsräten Bolzum, Höver und Müllingen-Wirringen. Das Gremium in Ilten zählt immerhin fünf Frauen und sechs Männer. Und in Wassel sind die Frauen sogar in der Mehrheit: Dort sitzen vier Frauen und drei Männer.

Von Katja Eggers