Sehnde wird immer grüner: Die CDU will in den nächsten fünf Jahren 500 neue Bäume in der Stadt pflanzen, die Verwaltung mehr als 100 Blühstreifen anlegen und nach den Vorstellungen von SPD und Grünen soll die Stadt nun auch noch „wilder“ werden: Die Gruppe ist mit einem Vorstoß in die Öffentlichkeit gegangen, um mehr unberührte Natur zu schaffen. Bis 2025 will sie weitere Wildnisflächen in der Stadt anlegen, die ohne ordnende Eingriffe sich selbst überlassen bleiben – am Schluss sollen diese mindestens zwei Prozent des Stadtgebiets betragen, insgesamt rund zwei Quadratkilometer.

Parallel dazu soll die Stadt ein Ausgleichsflächenkataster erstellen und ein Konzept erarbeiten, wie weitere und möglichst zusammenhängende Flächen als Ersatz für Versiegelungen etwa durch das Neubaugebiet geschaffen werden könnten. Mit den neuen Projekten setzt die Gruppe ihren ökologischen Kurs fort. Die beiden Parteien haben sich etwa bereits klar gegen Schottergärten ausgesprochen, was die Stadt nun auch bei neuen Bebauungsplänen berücksichtigen will. Der Umweltausschuss will noch im Herbst über beide Themen beraten.

Totholz als Lebensraum

Bereits bestehende „Wildnis“ ist beispielsweise der Köttersche Park mitten im Stadtzentrum, der jedoch verschlossen und außer bei Führungen nicht öffentlich zugänglich ist. Im Totholz dieses Kleinods gedeihen viele Insektenarten.

Der nicht öffentlich zugängliche Köttersche Park ist ein Kleinod: Im Totholz gedeihen viele Insektenarten. Quelle: Michael Schütz (Archiv)

Auch der Jakobiteich in Sehndes kleinstem Dorf Gretenberg ist nahezu unberührt und Lebensraum für Pilze, Flechten, Insekten, Vögel und Fledermäuse. Für die Naherholung wurde er bewusst nicht ausgebaut. Nur im vergangenen Jahr wurde dichtes Laubwerk entfernt, weil der Teich zugewuchert war und verlandete. Zudem fiel kein Licht mehr auf das Gewässer, sodass viele Fische starben. Aber auch einen Teil der Kalihalde in Sehnde könnten sich Sozialdemokraten und Grüne nach Abschluss der Flutung und anschließenden Abdeckung und Begrünung als naturbelassene Fläche vorstellen. „Wir wollen die Bedingungen schaffen, dass wieder mehr neue Wildnis entstehen kann“, sagt Gruppensprecher und SPD-Ratsfraktionschef Max Digwa,

Kaum noch Wildnis

Denn in Deutschland gebe es kaum noch ursprüngliche Wildnis. Gleichzeitig sei es jedoch schwer, den Begriff Wildnis zu definieren. Derzeit sei damit gemeint, dass Wildnis der Teil der (Kultur-)Landschaft ist, wo der Mensch nicht ordnend eingreift. Etwa in unbewirtschafteten oder schwer zugänglichen Gebieten am Rande der Feldmark oder im Moor. „Wenn wir wieder mehr Wildnis schaffen, können wir viel für den Klimaschutz und die Artenvielfalt tun.“

Wenn die Flutung der Kalihalde in Sehnde beendet und der Berg abgedeckt und begrünt ist, könnte sich die Gruppe einen Teil auch als unberührte Fläche vorstellen. Quelle: Gottfried Hiller (Archiv)

Mit ihrem Antrag hängt sich die Gruppe an die sogenannte Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt des Bundesumweltministeriums. Um Landschaften, Pflanzen und Tiere besser zu schützen und neue zu schaffen, hat der Bund dazu einen Wildnisfonds über zehn Millionen Euro jährlich eingerichtet, damit Länder und Kommunen Flächen für bewussten „ Wildwuchs“ kaufen können. „Wildnis entsteht überall, wo die Natur ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten folgt und Natur sein darf“, sagt Digwa. „Das kann auch ein Felsen oder umgestürzter Baum sein.“ Sofern möglich, soll sich die Stadt auch um eine Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen bemühen. Mit Hohenhameln, Algermissen und Harsum ist Sehnde in der Börderegion verbunden.

Kataster für Ausgleichsflächen

Darüber hinaus fordern SPD und Grüne ein Ausgleichsflächenkataster. Darin sollen alle Flächen erfasst werden, auf denen bereits Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffen in die Natur umgesetzt wurden. In einem weiteren Schritt soll die Verwaltung ein Konzept vorlegen, in dem weitere geeignete Flächen ermittelt und dargestellt werden. „Eventuell ist ein zusammenhängendes Gebiet möglich“, sagt Digwa. Bei der praktischen Umsetzung sollen Verbände und Vereine mit Bezug zur Landschaft und Landnutzung wie etwa Realverband, Bauernverband und Naturschutzvereine eingebunden werden.

Die Stadt geht mit ihrem Öko-Pool am Billerbach in Rethmar bereits einen ähnlichen Weg, um Eingriffe in Natur und Landschaft etwa nach Versiegelungen in Neubaugebieten oder dem Bau von Windrädern in einem zusammenhängenden Gebiet sinnvoller ausgleichen zu können.

