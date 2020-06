Die Bilanz von Margret Nolles kann sich sehen lassen. Die Sehnderin betreut seit 1980 als Laienpredigerin die Kirchengemeinden St. Nicolai in Bolzum und St. Michael in Wehmingen. Jetzt wurde die 76-Jährige dafür geehrt. Ohne sie wäre so mancher Gottesdienst ausgefallen.