Sehnde

Marcus Haarstrich ist der Neueste: Der Dolgener hat jetzt von Bürgermeister Olaf Kruse die niedersächsische Ehrenamtskarte erhalten. Es ist seit ihrer Einführung vor elf Jahren die 134. für Sehnde. Der Vorsitzende des Schützenvereins Dolgen von 1932 engagiert sich bereits seit 23 Jahren ehrenamtlich bei den Schützen und hat eine richtige Vereinskarriere hingelegt. Denn angefangen hat er bei der Jugendbetreuung und als Aufsicht. Für den Club ist er durchschnittlich sieben Stunden pro Woche aktiv.

Auch in der Kommunalpolitik möchte sich Haarstrich engagieren. Er kandidiert bei der Kommunalwahl für die CDU für den Ortsrat Dolgen-Evern-Haimar – so wie sein Vater Konrad Haarstrich, langjähriger Ortsbürgermeister sowie Mitglied des Sehnder Rats und der Regionsversammlung.

Die Ehrenamtskarte wird von den Städten und Gemeinden der Region Hannover ausgegeben. Anträge dafür gibt es im Rathaus an der Nordstraße. Diese werden dann an die Region weitergeleitet und durch die Staatskanzlei abschließend beschieden. Die Karte können alle Personen beantragen, die älter als 18 Jahre und seit drei Jahren ehrenamtlich tätig sind – und dies auch weiterhin tun wollen. Pro Woche müssen sie sich mehr als fünf Stunden oder 250 Stunden im Jahr unentgeltlich für das Gemeinwohl engagieren.

Vergünstigungen bei Veranstaltungen

Die Ehrenamtskarte ist ein Zeichen des Dankes und der Anerkennung für langjähriges und intensives bürgerschaftliches Engagement. Als Anerkennung erhalten die Karteninhaber in ganz Niedersachsen und Bremen in vielen Institutionen und Einrichtungen Vergünstigungen – von Sport über Kultur bis zur Freizeit. So gibt es für sie etwa freien Eintritt ins Waldbad Sehnde und Vergünstigungen bei Veranstaltungen des Kulturvereins. Eine Übersicht ist im Internet auf www.freiwilligenserver.de und im Engagementatlas Niedersachsen zu finden. Dort sowie auf der städtischen Homepage www.sehnde.de sind auch die Antragsformulare erhältlich.

Für Fragen und Hilfe beim Ausfüllen der Anträge steht im Rathaus Anja Hettling persönlich, unter Telefon (0 51 38) 70 72 91 sowie per E-Mail an anja.hettling@sehnde.de zur Verfügung.

Von Oliver Kühn