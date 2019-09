Fliesenschneider, Nähmaschinen, Druckluftschrauber und Bohrmaschinen – dieses und vieles mehr haben Sehnder Bürger den Gewerkschaftssenioren zur weiteren Verwendung in Afrika gespendet. Ein Verein in Hildesheim bereitet die Werkzeuge und Maschinen auf, bevor sie in die Dritte Welt gehen.