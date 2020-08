Rethmar

Der MTV Rethmar veranstaltet erstmals einen Sportabzeichentag. Er ist für alle Interessierten gedacht, die schon immer mal das Deutsche Sportabzeichen ablegen wollten oder wieder einmal ablegen möchten. Termin ist am Sonnabend, 5. September, von 14 bis 17 Uhr auf der Sportanlage des MTV an der Seufzerallee 6. Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich.

Angeboten wird eine Auswahl von Disziplinen aus den Gruppen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Für die Disziplin 200 Meter Fahrradfahren aus der Gruppe Schnelligkeit ist das Mitbringen eines eigenen Fahrrads erforderlich. Das Tragen eines Fahrradhelms wird empfohlen. Zur besseren Planung des zeitlichen Ablaufs bittet der Verein um eine Voranmeldung mit Name, Vorname und Geburtsdatum. Ansprechpartner ist Peter Lieser, der unter Telefon (05138) 4611 oder per E-Mail an pe.lieser@web.de erreichbar ist.

Schwimmnachweis erforderlich

Für die Abnahme des Sportabzeichens ist ein Schwimmnachweis erforderlich und muss vorgelegt werden. Bei Erwachsenen darf dieser nicht älter als fünf Jahre sein. Für den Nachweis der Schwimmfertigkeit von Kindern gibt es folgende Möglichkeiten: Unter zwölf Jahren sind dies 50 Meter Schwimmen ohne Zeitlimit oder die Vorlage des Deutschen Jugendschwimmabzeichens ab Bronze. Ab zwölf Jahren sind es 200 Meter Schwimmen in maximal elf Minuten oder die Vorlage des Deutschen Jugendschwimmabzeichens in Gold.

Die vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln würden selbstverständlich eingehalten, betont Lieser. Desinfektionsmittel und Einmalpapierhandtücher stünden zur Verfügung. Die Nutzung der sanitären Einrichtungen ist nur mit Mund-Nasen-Schutz möglich. Alle Teilnehmer werden in Anwesenheitslisten erfasst. Diese werden drei Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet.

Von Oliver Kühn