Sehnde/Lehrte

Das ist ungewöhnlich: Weil die Kfz-Zulassungsstelle in Lehrte am Donnerstag und Freitag, 4. und 5. Juli, geschlossen und die darauffolgende Woche nur vormittags geöffnet ist, rechnet die Stadt Sehnde während dieser Zeiten in ihrem Bürgerbüro mit einem erhöhten Andrang. Sie behält sich deshalb vor, den Service einzuschränken und deutlich vor der Schließung Sehnder bevorzugt zu bedienen. Dann würde der Wartemarkenspender samt Monitor abgeschaltet. „Wir müssen an unsere Bürger denken“, sagte Bürgermeister Carl Jürgen Lehrke am Mittwoch.