Langes Warten: Autoschlangen vor dem Wertstoffhof

Sehnde

Wer den Sehnder Wertstoffhof aktuell besuchen will, muss Zeit mitbringen. Zur Sonderöffnung am Sonnabend ging es zu wie vor den Attraktionen eines Freizeitparkes: Schlange stehen war angesagt. Zahlreiche Menschen nutzten die Gelegenheit, all jenes, was sich beim Renovieren, Keller entrümpeln oder Garten fein machen angesammelt hat, dort zu entsorgen. Mit der Aussetzung der Kennzeichenregelung sowie verlängerten Öffnungszeiten von 8 bis 18 Uhr wollte die Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) insbesondere jenen entgegenkommen, die in den vergangenen Tagen nicht zum Zuge gekommen waren.

Wer es bis zur Einfahrt des Wertstoffhofes geschafft hat, muss auf einen freien Platz warten. Quelle: Sandra Köhler

Anzeige

Am Eingang zum Wertstoffhof stehen zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes aus Frankfurt. „Wir sorgen dafür, dass die umliegenden Firmen durch das Verkehrsaufkommen nicht gestört werden und dafür, dass sich keiner vordrängelt“, sagt Kai Kuhlmann, Schichtleiter bei der S&SK Security: „Wir haben in der letzten Woche auch die Kennzeichen kontrolliert und werden das ab nächster Woche auch wieder tun. Wenn wir sehen, dass jemand das falsche hat, sagen wir gleich Bescheid, damit keiner weiter umsonst warten muss.“ Nicht alle seien begeistert, aber es gebe auch Verständnis und ab und zu ein Dankeschön.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch: Situation in Hannover: Polizei schließt wegen Andrang Wertstoffhof in Stöcken

„Die ersten Besucher kamen heute etwa eine Stunde vor Öffnung“, sagte Dunja Veenker, Leiterin der Abteilung für Abfall- und Wertstoffsammlung, die auch für die Deponien und Wertstoffhöfe zuständig ist, am Sonnabendvormittag. Wer später kam, musste Schlange stehen. Das versüßten zwei Aha-Mitarbeiterinnen ihnen mit kleinen Gummibärchen-Tüten. „Eine tolle Geste“, sagte eine Frau, die es in Richtung Altkleidercontainer zog. Auch Bürgermeister Olaf Kruse ( SPD) war wie schon zur Wiedereröffnung der Entsorgungsstätte präsent und half, die Verkehrsströme zu kanalisieren.

Auch die Bauschuttcontainer füllen sich schnell. Quelle: Sandra Köhler

„Es ist ein tolles Zeichen, dass ein Bürgermeister sich nicht nur bei den Planungen, sondern auch so praktisch engagiert“, sagt Veenker. „Die Menschen sind heute sehr diszipliniert“, lobt sie die Besucher: „Sie verzichten auf ihre Schwätzchen und machen die Plätze zügig wieder frei.“ In den vergangenen Tagen sei es nicht immer so gewesen; Aha-Mitarbeiter hätten auch gehörig Frust abbekommen. Entsorgt werden darf auf den 18 Wertstoffplätzen übrigens wieder alles, was auch vor der Corona-Krise dort abgegeben werden konnte. Nur Beratungen sowie die Ausgabe von Kompost oder Beistellmüllsäcken entfallen noch.

Letztere können aber über die Aha-Internetseite bestellt werden und kommen dann per Post ins Haus. „Das geht relativ zügig“, sagt Veenker. Während der Schließung der Deponien und Wertstoffhöfe habe das Personal von dort übrigens bei der Müllabfuhr ausgeholfen. „Das ist alles nicht einfach für die, die hier arbeiten“, sagt der Lehrter Thomas Kwost, der früher selbst bei der Müllabfuhr beschäftigt war. „Aber es ist eben eine Ausnahmesituation durch Corona.“ Er selbst tat sich mit einem Nachbarn zusammen, um ausrangierte Möbel wegzubringen. „Ich hatte den Anhänger schon drei Wochen gepackt zuhause stehen.“

Bei seinem ersten Versuch sei es so voll gewesen, dass er wieder umgedreht sei. „Aber heute klappt es.“ Jürgen Bady war bereits am Donnerstag unterwegs gewesen, Gartenabfall wegbringen. „35 Minuten habe ich gewartet und mich dann geärgert“, erzählt der Sehnder. „Ich musste nämlich weit weg vom Container parken und dann trotz meiner Behinderung alles quer über den Hof schleppen.“ Die Mitarbeiter habe er als als nicht übermäßig hilfsbereit empfunden. „Und es wäre schön, wenn die Aha wie Supermärkte auch im Internet ihre Stoßzeiten anzeigen, dann könnte man die ja meiden.“

An der Zufahrt zum Sehnder Wertstoffhof bilden sich am Sonnabendvormittag lange Schlangen. Quelle: Sandra Köhler

Solche Stoßzeiten seien momentan schwer auszumachen, sagt Aha-Mitarbeiterin Veenker: „Die Leute scheinen durch Kurzarbeit und Homeoffice wesentlich flexibler zu sein und kommen verteilt über den ganzen Tag.“ Sonst ist dienstags, donnerstags und sonnabends am meisten los. Rund 1000 Anlieferungen täglich seien normal für den Sehnder Wertstoffhof. „Am heutigen Sonnabend werden es wesentlich mehr sein“, sagt sie. Auch wenn mehr als eine halbe Stunde Schlange stehen mit dem Auto unerfreulich ist: In Sehnde geht es relativ zügig. „Wir haben Wertstoffhöfe, an denen warten die Leute momentan bis zu drei Stunden“, sagt sie. Kein Wunder also, dass die Menge des wild an Feld- oder Waldrand entsorgten Mülls momentan zunimmt.

Neben dem hohen Besucheraufkommen – die Menge des abgegebenen Abfalls ist nicht geringer als vor Ausbruch der Pandemie – sind für die langen Wartezeiten vor allem die Sicherheitsauflagen verantwortlich. Jeder zweite Parkplatz auf dem Wertstoffhof ist mit Hütchen abgesperrt, maximal zehn Autos auf einmal sind zugelassen, zwischen den Containern parken verboten. Jeder, der kommt, wird eingewunken. Einen möglichst günstigen Parkplatz, nahe dem gewünschten Container zu erhalten, ist deshalb schlichtweg nicht möglich.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler