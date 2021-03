Sehnde/Wassel

Die Sehnder Ortschaft Wassel wird Teil eines neuen Projekts: Ab Dienstag, 30. März, kommen Mitarbeiter des Landesamts für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) in das Dorf, um aktuelle Geobasisdaten für Liegenschaften zu erheben – und Wassel ist dabei eine der ersten Gemeinden, in denen die Behörde die Gegend mit einer Drohne vermisst. Daraus werden nicht nur Daten und Koordinaten abgeleitet, sondern unter anderem auch neue Gebäude ausgemessen, die in den vergangenen Jahren in Wassel gebaut wurden.

Bisher ist die Messung am Boden noch üblich, viele Experten arbeiten weiterhin mit dieser Methode. In Wassel wendet die Behörde, genauer gesagt die Regionaldirektion Hameln-Hannover, Katasteramt Hannover, ab Dienstag aber eine bislang noch seltene Vermessung an – sogenannte Luftbildbefliegungen. Einwohnerinnen und Einwohner von Wassel können dann eventuell ein unbemanntes Luftfahrzeug am Himmel beobachten.

Dieses Projekt steckt noch in den Kinderschuhen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können im Vorfeld der Befliegung eine genaue Flugroute für den Tag planen. In Wassel müssen sie dann nur noch einen geeigneten Startplatz finden und auf den Startknopf drücken. Durch ein GPS-System an Bord fliegt die Drohne anschließend automatisch die bestimmten Grundstücke ab und kehrt nach beendeter Arbeit zurück zum Landeplatz.

Privatsphäre bleibt gewahrt

Um seine Privatsphäre müsse sich aber niemand Sorgen machen, sagt Christian Wode vom Katasteramt Osterode am Harz. Personenbezogene Daten würden per Gesetz in der Regel nicht erfasst. Passiere das aber doch, würden diese nach dem Datenschutzrecht verarbeitet. Für die Wasseler bestehe auch keinerlei Gefahr – die Drohne fliege in 30 bis 100 Meter Höhe.

Für Fragen von Bürgern steht Christian Wode unter Telefon (0 55 22) 50 04 55 zur Verfügung.

Von Niklas Borm