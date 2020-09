Rethmar

Dass der Kulturverein Sehnde im Schloss Rethmar ein Konzert veranstaltet, ist nichts Neues. Und doch war vieles anders am Sonnabendabend, als dort das Kölner Alinde Quartett auftrat. Obwohl ausverkauft, waren im gelben Gartensaal der Familie von Wackerbarth lediglich 30 statt 60 Zuhörer beim Saisonauftakt zugelassen. Mehr ließ das durch die Corona-Pandemie nötige Hygienekonzept nicht zu.

In der Pause durften die Besucher nur geschlossen in den im ersten Stock gelegenen Wintersaal hinaufgehen, um dort etwas zu trinken und dem 91-jährigen Hausherrn Rüdiger von Wackerbarth zu lauschen, der dort seine Familiengeschichte erzählte.

„Wir lechzen nach Kultur“

„Kultur ist wie Essen und Atmen“, befand der zweite Vorsitzende Jörg Badstübner. „Wir lechzen danach.“ Deswegen habe der Verein in einer Zeit, in der immer noch Veranstaltungen wegen der Pandemie gestrichen würden, ein Zeichen setzen wollen. Eine Absage habe nicht im Raum gestanden.

Offenbar ging es dem Publikum ähnlich: „Das Konzert war innerhalb von ein paar Stunden ausverkauft“, sagte Badstübner. Dass die paarweise verkauften Karten mit 30 Euro für die Verhältnisse des Kulturvereins durchaus teuer waren, spielte im Verein eine Rolle. „Wir haben diskutiert, was wir den Besuchern zumuten können.“ Ohne Corona wäre der Eintritt sicher günstiger gewesen. „Trotzdem ist es immer noch ein Minusgeschäft.“

Furioses Konzert von preisgekrönten Musikern

Was die Zuhörer in Rethmar zu hören bekamen, war ein furioser Auftritt eines Quartetts, das ebenfalls lange nicht auf einer Bühne gestanden hat. „Es ist für uns erst das zweite Konzert in diesem Jahr“, gab der Cellist Moritz Benjamin Kolb dem Publikum zu bedenken. Das merkte man an der intensiven Kommunikation innerhalb des Quartetts, bei der immer wieder ein geradezu glückliches Lächeln zu den Mitspielern ging.

Musikalisch auf hohem Niveau hatten die Violinisten Eugenia Ottaviano, Guglielmo Dandolo Marchesi, Erin Kirby an der Viola und Kolb am Cello barocke Fantasien von Henry Purcell sowie je ein Streichquartett von Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven im Gepäck. Kolb führte kenntnisreich durch das Programm der vier preisgekrönten Musiker. Als Zugabe gab es ein Scherzo von Franz Schubert.

Quartett probt über das Internet

Die Spielfreude, die die Besucher im Gartensaal genießen konnten, war sicher auch dem Umstand geschuldet, dass sich das Quartett wegen der Pandemie lange nicht gesehen hatte. „Wir konnten nicht gemeinsam üben“, erklärte Korb. Der bisherige Übungsraum habe in einem Seniorenheim gelegen und sei somit nicht zugänglich gewesen. „Bis heute übrigens.“ Stattdessen wurde über das Internet geprobt, indem sie ihre Stimmen aufgenommen und den anderen geschickt hatten.

Dass es jetzt wieder möglich ist, vor Publikum zu spielen, ist auch für die Musiker ein Segen. „Da kommt ganz viel zurück“, meinte Kolb. „Das haben die Leute vermisst.“

Musiker bangen um Veranstalter

Der gebürtige Bayer freute sich zwar, dass der Herbst inzwischen wieder mit Konzertterminen gefüllt ist. „Aber im kommenden Jahr ist noch nichts im Kalender.“ Im Moment hielten sich die Veranstalter sehr zurück. „Niemand kann im Moment so weit planen.“ Für das Quartett mache er sich keine Sorgen. „Wir kommen immer irgendwie durch.“ Er befürchte aber, dass viele Veranstalter aufgeben könnten. Dann würden sich auch dauerhaft die Auftrittsmöglichkeiten verringern.

Das nächste Konzert des Kulturvereins findet am Sonnabend, 24. Oktober, statt. Im Bonhoefferhaus in Sehnde spielt dann um 20 Uhr das Lulu Weiss Ensemble Sinti-Jazz. Die 60 Karten zum Preis von je 20 Euro sind nur paarweise im Vorverkauf unter tickets@-sehn.de oder (01 51) 61 88 60 28 erhältlich.

Von Michael Schütz