Freude beim Kulturverein Sehnde: In den vergangenen Wochen sind gleich sechs neue Mitglieder eingetreten. „Und alle wollen sogar aktiv an der Programmgestaltung mitwirken“, sagt Katrin Grote vom Vorstand erfreut. Die Zahl der Mitgliedschaften ist somit auf 56 gestiegen. „Dahinter stehen aber 68 Menschen, weil Paare zum Beispiel auch eine gemeinsame Mitgliedschaft eingehen können“, erklärt Grote.

Die Freude über die Neuzugänge ist im Vorstand so groß, weil der Kulturverein bereits vor dem Aus gestanden hatte. Nach dem Rückzug des langjährigen Vorsitzenden Rüdiger Beneke und des Schatzmeisters und Sehnder Ex-Bürgermeisters Carl Jürgen Lehrke hatten sich für den Vorstand mehrere Jahre lang keine neuen Mitstreiter gefunden. Fast hätte der Kulturverein sogar im 40. Jahr seines Bestehens die Segel streichen müssen.

Zuletzt waren 2015 Mitglieder eingetretenen

Mit Grote und Jörg Badstübner als stellvertretenden Vorsitzenden fanden sich aber schließlich doch noch zwei neue Kräfte für die Vereinsspitze, die den Vorsitzenden Jörg Baumgarten und die Schatzmeisterin Elke Ritzka nun tatkräftig unterstützen. Das Quartett hofft, dass noch weitere Mitglieder in den Kulturverein eintreten. „Ein Verein ist nur so gut, wie es seine Mitglieder sind“, betont Grote.

Wünschenswert sei stets eine Mischung aus erfahrenen Vorstandsmitgliedern und Neuzugängen, die frische Ideen mitbringen. „Da sind wir jetzt auf einem guten Weg“, sagt Grote. Immerhin hatte der Kulturverein seinen letzten Eintritt im Jahr 2015 und davor 2013 verzeichnet. Ansonsten hatte es seitdem nur noch Austritte gegeben.

Auch Lesungen und Hip-Hop gewünscht

Die jüngsten Neuzugänge kommen aus Lehrte und Rethmar. Drei sind laut Grote etwa Mitte 30, die anderen etwas älter. Ein neues Mitglied habe in München früher selbst Lesungen veranstaltet und könne sich Literaturveranstaltungen nun auch in Sehnde vorstellen. „Das unterstützen wir natürlich sehr, zumal es Lesungen im Programm des Kulturvereins meines Wissens nach bisher noch gar nicht gegeben hat“, sagt Grote. Ein anderer Neuzugang interessiere sich derweil für junge Musik und Hip-Hop und würde diese Richtung gern im Programm sehen. „Damit könnte man dann vielleicht auch in die Schulen gehen.“

Das Lulu Weiss Ensemble spielt stets auch eigene Kompositionen. Quelle: Privat

Die Kontakte zum Kulturverein hatten sich unter anderem beim Schlosskonzert in Rethmar ergeben. „Da haben wir viel positive Resonanz bekommen und gute Gespräche geführt. Das hat einigen wohl Lust auf mehr gemacht“, sagt Grote. Mit dem Schlosskonzert des Kölner Alinde Quartetts war der Kulturverein nach monatelanger Corona-Zwangspause Mitte September neu durchgestartet. Wegen des Hygienekonzepts hatten lediglich 30 statt 60 Zuhörer im Gartensaal Platz gefunden. „Kultur ist wie essen und atmen“, befand Badstübner. Alle lechzten danach. Bis Juni 2021 sind noch neun Veranstaltungen geplant, darunter drei Theaterfahrten.

Wer den Kulturverein Sehnde ebenfalls aktiv unterstützen möchte, kann Katrin Grote unter Telefon (01 51) 61 88 60 28 erreichen.

Von Katja Eggers