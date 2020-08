Rethmar

Für Autofahrer und Pendler auf der West-Ost-Achse der Bundesstraße 65 (B65) in Sehnde ist der Ortseingang von Rethmar derzeit ein Nadelöhr. Für den Bau des Kreisverkehrs zur Anbindung des Neubaugebietes Rethmar-West an die Hauptstraße (B65) wird der Verkehr derzeit einspurig an der Baustelle vorbei geführt und mit einer Ampel geregelt. Große Probleme mit Verkehrsbehinderungen gebe es dabei aber nicht, sagt Ortsbürgermeister Matthias Jäntsch: „Manchmal staut sich der Verkehr an der Ampel zurück.“ Bis Ende September müssen sich die Autofahrer noch gedulden, dann sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Bis voraussichtlich Ende September werden Autofahrer einspurig um die Baustelle herumgeleitet. An der Ampel bilden sich manchmal Rückstaus. Quelle: Michael Schütz

Der Kreisel soll später den Verkehr am Eingang des Dorfes und zum Neubaugebiet abbremsen. Deshalb hatte letztlich auch die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zugestimmt, die solche Anlagen auf Bundesstraßen sonst eher kritisch sieht. Die Stadt rechnet am Kreisel nach Fertigstellung des Neubaugebiets in drei Bauabschnitten mit rund 1000 Fahrten am Tag. Ende Juni hatte es Verwirrung um einige gefällte Bäume gegeben. Weil dies in der Brut- und Setzzeit geschah, hatte der Naturschutzbund Sehnde befürchtet, dass womöglich Brutnester zerstört worden seien. Die Stadt hatte jedoch erklärt, dass die Arbeiten von einem Landschaftspflegebüro begleitet und das Gelände auf brütende Tier hin untersucht worden sei.

Von Oliver Kühn