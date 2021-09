Bolzum

Jetzt geht es den Kopfpappeln an der Straße Am Anger in Bolzum endgültig an den Kragen. Die Stadt lässt am Donnerstag alle Bäume am dortigen Billerbach fällen, weil sie „völlig morsch“ sind, wie der Fachdienst Stadtentwicklung und Straßen, Grünflächen und Klimaschutz mitteilt. Teile der Straße müssen dafür gesperrt werden.

Baum fällt auf Transporter

Auslöser für den radikalen Schnitt war ein Unfall im Juni. Wie aus heiterem Himmel war damals ein Straßenbaum auf einen Kleintransporter gestürzt, als dieser gerade dort vorbeifuhr. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt, als die Kopfpappel das Dach eindrückte und die Windschutzscheibe splittern ließ.

Für die Stadt war es jedoch Anlass, sofort zu handeln, weil Gefahr im Verzug bestand. Die Kopfpappeln sind nach ihren Angaben etwa 80 bis 100 Jahre alt und durch holzzersetzende Pilze „stark abgängig“. Im Juni waren bereits die Kronen entfernt worden, um die Windlast zu verringern.

Stämme auf Tiere untersucht

Vor den Fällarbeiten werde aber ein Sachverständiger nochmals die Stämme untersuchen, ob sich darin geschützte Käferarten, Vögel oder Fledermäuse aufhalten. „Davon ist jedoch nicht auszugehen, da die ersten Untersuchungen des Sachverständigen am 20. Juli keine Hinweise darauf ergaben“, sagt Jutta Ruppel vom Fachdienst. Je nach Fortschritt dieser Untersuchungen könne es aber auch sein, dass eventuell schon am Mittwoch mit den Fällungen begonnen werde.

Von Oliver Kühn