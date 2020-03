Feidmann-Konzert im Gutshof auf Spätsommer verschoben

Rethmar

Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf das Kulturprogramm im Gutshof Rethmar. Das für Donnerstag, 23. April, geplante Konzert „ Klezmer meets Beatles“ mit Giora Feidmann und dem Rastrelli-Quartett fällt aus, teilte der Veranstalter jetzt mit. Neuer Termin des Gastspiels ist Mittwoch, 9. September, ab 20 Uhr. Dann wartet Klarinettist Feidmann jedoch mit seinem Trio auf und bietet ein Programm unter dem Titel „The Spirit of Klezmer“. Bereits erworbene Eintrittskarten für das Konzert am 23. April haben auch Gültigkeit für den neuen Termin.

„Jedes Konzert ein Unikat“: Mit diesen Worten wirbt der 1936 in Buenos Aires geborene Feidmann für das Gastspiel im September. „Unser Trio bildet mit dem Publikum stets ein Quartett. Und wenn Sie den Spirit des Saales einbeziehen, sind wir ein Quintett in dieser Form nur einen Abend lang.“ Das Repertoire des Trios ist dabei vielschichtig. Im Mittelpunkt stehen traditionelle, von Feidman arrangierte Klezmer-Weisen. Klassik, Jazz und folkloristische Stücke ergänzen das Programm. Enrique Ugarte am Akkordeon und Guido Jäger am Bass bestechen als gefühlvolle Begleiter Feidmanns.

Musik ohne Grenzen und stilistische Schranken

Kaum einer hat die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs Klezmer so wörtlich genommen und tatsächlich instrumentales Singen gepflegt wie Giora Feidman. Und auch seinen lebenslangen Traum von der Umsetzung einer Musik jenseits aller stilistischen Schranken und aller Länder- und Völkergrenzen habe der 84-Jährige Wirklichkeit werden lassen, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Seit mehr als 60 Jahren steht Feidmann weltweit auf den Konzertbühnen, und sprüht auch heute noch vor Lebensfreude.

Eintrittskarten für das Gastspiel am 9. September in Rethmar gibt es direkt im Gutshof, Telefon (05138) 606913, sowie in den Vorverkaufsportalen Eventim und Reservix.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Achim Gückel