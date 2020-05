Der Kulturverein Sehnde startet digital in seine neue Spielzeit: Am Freitag, 15. Mai, ist die lange im Voraus gebuchte Band Juke Joint Bastard auf der Internetplattform welcome-home.de zu sehen und zu hören. Eigentlich sollte das Quartett den Auftakt für die neue Saison am Sonnabend live in Sehnde bestreiten.