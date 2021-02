Sehnde

Auch die Stadt Sehnde geht wegen der Corona-Pandemie jetzt neue Wege bei ihren politischen Sitzungen. Am Dienstag, 23. Februar, beginnt um 18 Uhr eine Sitzung des Fachausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt, die als Videokonferenz stattfinden wird. Das ist eine Premiere für ein Sehnder Ratsgremium. Über den Onlineanbieter Webex wird das Treffen des Ausschusses komplett ins Internet verlegt. Bürgerinnen und Bürger, die am öffentlichen Teil der Besprechungen teilnehmen möchten, können sich am Dienstag bis 17.30 Uhr unter Telefon (05138) 707112 oder per E-Mail an die Adresse claudia.rost@sehnde.de für die Teilnahme an der Sitzung anmelden. Sie bekommen dann den Link zum Einwählen in das Programm zugeschickt.

Stadt möchte Technik ausprobieren

Es sei ein Versuchsballon für die demnächst anstehenden Beratungen anderer Gremien, sagte Stadtsprecherin Ines Raulf. „Wir müssen zunächst ausprobieren, ob die Technik funktioniert“, sagte sie. Deswegen werde der direkte Link zu der Sitzung am Dienstag nicht unmittelbar auf der Homepage der Stadt veröffentlicht. „Durch die Anmeldung wollen wir erst einmal einen Überblick behalten“, betonte Raulf. Sollte die erste Videokonferenz eines politischen Gremiums in Sehnde gut funktionieren, sei in Zukunft eine vorherige Anmeldung möglicherweise nicht mehr nötig.

Ob die weiteren Sitzungen anderer Ausschüsse oder gar des Rates ebenfalls online stattfinden werden, sei abhängig von den jeweiligen Infektionszahlen in der Corona-Pandemie sowie von der Tagesordnung. Es gebe sicher Themen, bei denen ein größeres Publikumsinteresse zu erwarten sei, sagte Raulf. Diese sollten möglichst in einer Präsenzsitzung und nicht online besprochen werden, wenn es die Corona-Verordnung des Landes wieder zulasse.

Gremium hat Tagesordnung gekürzt

Schon aus diesem Grund ist die Tagesordnung der Sitzung am 23. Februar im Umweltausschuss ungewöhnlich kurz geraten. Der einzige Punkt ist ein Rückblick auf das Jahr 2020 im Bereich Stadtentwicklung und Umwelt sowie ein Ausblick. Ursprünglich sollten auch die Themen Straßenausbau und Drösewiese besprochen werden. Da aber hier mit größerem Bürgerinteresse zu rechnen sei, habe man die Themen verschoben, erklärte Raulf.

Am 23. Februar präsentiert der Fachdienst dem Gremium einen ausführlichen Überblick unter anderem zur Bauleitplanung, Aktualisierung des Landschaftsplans, zu Kinderspielplätzen oder zum Klimaschutz.

Von Michael Schütz