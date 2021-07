Sehnde

Eltern, deren Kinder Kindertagestätten oder Kindertagespflegestellen in Sehnde besuchen, kamen für den Zeitraum des Lockdowns in diesem Jahr in den Genuss eines kompletten Gebührenerlasses ab dem ersten Schließtag. Lediglich diejenigen, die ihr Kind in der Notbetreuung untergebracht hatten, mussten das Essensgeld bezahlen.

Doch was ist mit den Hortkindern? Müsste für solche nicht eine ähnliche Regelung gelten? Denn dem Empfinden mehrerer Eltern nach war es im Lockdown auch nicht wirklich möglich, das Angebot in Anspruch zu nehmen.

Homeschooling – und danach in den Hort?

Das zumindest berichtete Iris Jungclaus, stellvertretende Leiterin des Fachdienstes Kindertagesstätten und Jugend, im jüngsten Ausschuss für Kindertagesstätten und Jugend. Die Argumentation der Erziehungsberechtigten: Wenn Kinder während des geltenden Szenario B die Schule nur tageweise besuchen konnten, wäre es geradezu hanebüchen gewesen, sie an den Homeschooling-Tagen noch in den Hort zu schicken. Das habe dazu geführt, dass viele Eltern den Hortplatz demzufolge nicht nutzten.

Lesen Sie auch Lockdown: Stadt Sehnde erstattet Kita-Gebühren ab elftem Schließtag

Ausschuss empfiehlt pauschalen Erlass

Viele, aber nicht alle seien so verfahren, beantwortete Jungclaus eine Nachfrage aus dem Ausschuss. Es gäbe zwar Anwesenheitslisten; insofern könne durchaus nachvollzogen werden, welche Kinder wann im Hort waren. Doch „die Prüfung wäre sehr aufwendig und mit hohem Personalaufwand verbunden.“ Die Frage nach dem finanziellen Aufwand für eine Gebührenerstattung adäquat zu der der Kitagebühren bezifferte sie mit 88 Euro pro Hortplatz für die Zeit des Lockdowns. Insgesamt gibt es 120 Hortkinder.

Wenn es nach dem Willen der Ausschussmitglieder geht, soll es auch für die Hortplätze für den Zeitraum des Lockdowns in diesem Jahr einen kompletten Gebührenerlass geben. Diese Empfehlung gaben sie einstimmig in den Verwaltungsausschuss und den Rat weiter.

Von Sandra Köhler