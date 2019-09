Wird es in Sehnde-Höver doch einen Fahrradschutzstreifen auf der viel befahrenen Hannoverschen Straße geben? Die Stadt will das in den Verkehrsentwicklungsplan aufnehmen lassen. Der Ortsrat hingegen ist uneins: Kritiker fürchten um die Sicherheit der Radfahrer – und um die Ansiedlung eines Lebensmittelladens.