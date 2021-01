Sehnde

Ein Ausbruch wie jetzt im Altenpflegeheim Haus am Backhausring kann jede Einrichtung treffen, wie viele Beispiele bundesweit zeigen. Im Prinzip hat die Einrichtung in Sehnde alles richtig gemacht: auf Abstände geachtet, Desinfektion betrieben, auf Mundschutz bestanden, eine Trennwand für Besucher installiert und Angehörige oder Freunde der Bewohner zu den Zimmern geführt, um Begegnungen mit anderen im Haus zu vermeiden. Sogar Besuchsverbote für uneinsichtige Gäste hat sie durchgesetzt.

Aber was soll eine Heimleitung machen, wenn sich Besucher wie Corona-Leugner verhalten? Hinter der Zimmertür beginnt die Privatsphäre, und da lassen offenbar so manche ihre Maske im wahrsten Sinne des Wortes fallen, nehmen ihre Lieben womöglich gegen jede Vernunft in den Arm. Und das Sehnder Beispiel hat noch einmal die Problematik der Schnelltests deutlich gemacht. Diese bieten nur eine trügerische Sicherheit. Der Besucher im Dezember war vielleicht negativ getestet, aber möglicherweise doch schon ansteckend. Deshalb gibt es nur eine Lösung: Pedantisch die Hygieneregeln einhalten oder Verzicht üben – auch wenn es uns allen noch so schwerfällt.

Von Oliver Kühn