Klosterkammer unterstützt Orgelsanierung in Barockkirche Ilten

Die Kirchengemeinde Ilten ist ihrem größten Projekt der vergangenen Jahrzehnte – der Restaurierung der historischen Christian-Vater-Orgel – einem erheblichen Schritt nähergekommen: Die Klosterkammer Hannover hat für die Generalüberholung 75.000 Euro zur Verfügung gestellt – das ist fast ein Viertel der Gesamtkosten von rund 320.000 Euro. „Das ist wirklich wunderbar“, freut sich Pastor Johann Christophers.

Die vermutlich im Jahr 1725 von dem berühmten Orgelbauer Christian Vater angefertigte Orgel ist in der Region Hannover einzigartig, „ein Juwel“, wie es der Orgelsachverständige der Landeskirche Hannover Axel Fischer vor drei Jahren bezeichnet hat. Fischer hatte nur durch Zufall im Iltener Pfarrarchiv einen Hinweis auf die Urheberschaft des Instruments entdeckt, sein Kollegen Martin Ehlbeck hatte das als „Sensation“ bewertet. Eine weitere Vater-Orgel in Hannover ist im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. „Wir haben das Glück, dass wir ein Original haben“, sagt Christophers. Mit dem Fund sei man in „die Champions League historischer Orgelbaukunst“ aufgerückt, hatte Kirchenvorsteher Sievert Herms damals gejubelt.

Staub und Schimmel setzen Instrument zu

Die letzte große Revision liegt mehr als 40 Jahre zurück, seither haben Staub und Schimmelsporen dem Instrument arg zugesetzt. Die Restaurierung schätzt Christophers auf rund 320.000 Euro, dazu kommen noch einmal 50.000 Euro für die Überholung des Gehäuses, des sogenannten Prospekts. Auch der für großgewachsene Organisten zu enge Spieltisch solle mehr Platz bekommen und das Raumklima wegen des Pilzbefalls verbessert werden.

Diese Größenordnungen machen dem Pastor aber keine Bange, denn die Iltener scheinen ihren Kirchenschatz wertzuschätzen. Der Förderverein der Kirche und der Kapellen Höver und Bilm hat bereits 78.000 Euro an Spenden gesammelt, die Landeskirche Hannover hat weitere 100.000 Euro zugesagt und die Kirchengemeinde selbst hat schon 30.000 Euro gespendet. Und bei den Orgelpatenschaften für die Pfeifen sind ebenfalls schon rund 30.000 Euro zusammengekommen. „Damit kratzen wir schon an der 300.000-Euro-Marke, das hat mich sehr erstaunt“, gesteht Christophers.

Pfeifenschweine für Spenden

Großeltern hätten ihren Enkeln eine Patenschaft geschenkt, aber auch Vereine und sogar der Ortsrat hätten solche übernommen. „Nicht nur die Iltener identifizieren sich mit diesem historischen Kulturgut.“ Neu sind jetzt zudem die „Pfeifenschweine“: Sparschweine mit der Aufschrift „Ein Herz für unsere Orgel“. Diese könnten Interessierte kostenlos im Kirchenbüro abholen und etwa bei Geburtstagen, Betriebs- oder Weihnachtsfeiern aufstellen – und dann gefüllt zurückbringen.

Die Renovierung wird etwa 20 Monate dauern und soll bis zum 300-jährigen-Bestehen der Barockkirche 2023 abgeschlossen sein.

