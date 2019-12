Klinikum Wahrendorff gehört zu den besten Ausbildungsbetrieben

Köthenwald

Das Wirtschaftsmagazin „Capital“, die Talentplattform Ausbildung.de und die Personalmarketing-Experten von Territory Embrace zählen das Klinikum Wahrendorff zum zweiten Mal in Folge zu den besten Ausbildungsbetrieben in Deutschland. Für die Ausbildung im Dualen Studium gab es sogar vier begehrte Sterne.

Volle Punktzahl für Ausbildung im Gesundheitswesen

21.000 Unternehmen hatten an einer Evaluation ihrer Ausbildungsstandards teilgenommen. Ein exzellentes Ergebnis mit vier oder fünf Sternen erreichten 445 Unternehmen, die nun von Capital als „Beste Ausbilder“ gelistet werden. Bei der in fünf Kategorien gegliederten Umfrage galt es, 90 Fragen zu beantworten. Das Klinikum Wahrendorff punktete bei den Ausbildungsberufen vor allem in den Kategorien Lernen im Betrieb sowie Digitalisierung und Innovation. Hier gab es jeweils die vollen Punkte für die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege, der Heilerziehungspflege sowie der Ausbildung für Kaufleute im Gesundheitswesen und im Büromanagement. Ganz neu ist das Klinikum Wahrendorff jetzt auch anerkannte Ausbildungsstätte für den Beruf Hauswirtschafter.

Duale Studiengänge erhalten vier Sterne

In diesem Jahr bewertet Capital erstmals außer den Ausbildungsberufen auch die dualen Studiengänge. Mit vier Sternen wurden dabei die Möglichkeiten im Klinikum Wahrendorff ausgezeichnet. Wer den akademischen Weg beschreiten will, kann hier das duale Studium Health Management in Kooperation mit der Leibniz-Fachhochschule – School of Business in Hannover absolvieren.

Bereits im Herbst war das Klinikum Wahrendorff von der Frauenzeitschrift „Brigitte“ und vom Magazin „Eltern“ zum zweiten Mal als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands für Frauen und als familienfreundlichstes Unternehmen ausgezeichnet worden.

Von Gabriele Gerner