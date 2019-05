Der Discounter Lidl hat am Mittwoch seine neue Filiale in Sehnde an der Nordstraße eröffnet. Schon bis zum Mittag kamen mehrere Tausend Kunden, die mehr als 100 Parkplätze waren durchgängig belegt. Der Markt ist mit 1350 Quadratmetern deutlich größer als sein Vorgänger.