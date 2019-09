Klimafest in Bolzum: Der Dorfladen zeigt, wie man umweltbewusst lebt

Bolzum

Das globale Klima gehörte am Wochenende auf die weltweite Agenda. Was die Menschen am Freitag dazu bewegte, in Hannover, Sydney und New York auf die Straße zu gehen, war am Sonnabend auch in Bolzum Gesprächsthema Nummer eins. Der Dorfladen im Sehnder Ortsteil hatte, gemeinsam mit engagierten Bürgern aus Bolzum und Wehmingen, zum Klimafest eingeladen. Rund um den Dorfladen gab es Stände, an denen man sich über die Möglichkeiten informieren konnte, wie man sich im Alltag klimafreundlich verhalten kann.

Die Waffel muss man sich erarbeiten

Klar, dass es bei einem Fest des Dorfladens auch und gerade um das Thema Essen ging. Dass es dabei durchaus schweißtreibend zugehen kann, konnte der zehnjährige Nico erfahren. Vor dem Genuss einer Waffel aus dem Waffeleisen stand am Sonnabend nicht der herkömmliche Austausch von Geld gegen Ware. Nico musste alle Lebensmittel, die für das Gebäck nötig sind, selbst zusammentragen. Es galt, Eier aufzuschlagen, Honig zu sammeln oder an einer Mühle selbst Öl herzustellen. Das nötige Mehl wurde per Muskelkraft sitzend auf einem Fahrrad gemahlen. Erst wenn alles beisammen war, bekam der Schüler dafür seine Waffel. Abschreckend war die Anstrengung für ihn aber dennoch nicht: „Ich würde das auch zu Hause machen, wenn ich eine Waffel essen möchte.“

Für seine Waffel muss Nico (10) Öl pressen. Quelle: Michael Schütz

Gerade Kinder wüssten oft nicht mehr, welche Mühe es mache, Essen beziehungsweise die Zutaten zuzubereiten, erklärte Sandra Feldmann, stellvertretende Marktleiterin des Dorfladens. „Vieles braucht richtig Muskelkraft.“

Der Tornado in der Flasche

Die technische Seite des Klimaschutzes erkundete der 15-jährige Hendrik aus Wehmingen bei Lili Löwenherz alias Verena Stahnke vom Büro für Naturetainment in Hannover. „Ich will sowieso später mal etwas mit Elektrik und Mechanik machen“, sagte Hendrik und interessierte sich besonders für die Solartafeln, mit denen man vier kleine Motoren antreiben konnte. Auch beim Wassertornado, bei dem es galt, Wasser auf die schnellste Weise von einer Flasche in die andere zu bringen, stellte er sich durchaus lernfähig an.

„Es ist nicht jedem Kind klar, dass man Sonne auch einfangen kann“, sagte Stahnke. Bei einem solchen Fest könne man spielerisch zeigen, wie einfach es ist, Energie aus der Natur zu gewinnen. „Und Solarzellen funktionieren auch bei bedecktem Himmel.“

Die Erwachsenen interessierten sich dafür, wie Klimaschutz und Mobilität zusammenpassen. Dazu hatten die Sehnder Stadtwerke EVS ihr Elektroauto mitgebracht. Man durfte sich nicht nur hineinsetzen auch eine Proberunde drehen – wie Chrita Lehrke. „Die E-Autos sind sehr leise“, wunderte sich die Bolzumerin. Selbst würde sie zurzeit allerdings noch kein Model kaufen: „Da müssten die noch ein bisschen günstiger werden.“

Vom künftigen Sehnder Bürgermeister Olaf Kruse lässt sich Christa Lehrke das E-Auto der Sehnder Stadtwerke erklären. Quelle: Michael Schütz

Klimaschutz soll niederschwellig vermittelt werden

Frauke Lehrke, Marktleiterin des Dorfladens, sah das von ihr mit organisierte Fest als Gelegenheit, Klimathemen „niedrigschwellig“ in die Bevölkerung zu tragen. „Klima- und Ressourcenschutz betrifft im Alltag jeden“, erklärte sie. Hier könne man zeigen, dass es ein Netzwerk lokaler Versorger gebe, die auch einen Kreislauf in Gang hielten. Denn durch den Kauf lokaler Lebensmittel werde nicht nur das Klima geschont. Die Produzenten könnten auch solche Feste wie eben am Sonnabend sponsern und dadurch die örtliche Gemeinschaft stützen.

Ulrike und Manfred Siemon aus Wehmingen hatten zusätzlich noch den Aspekt Gesundheit ins Spiel gebracht: „Wir sind zu Fuß aus Wehmingen hierher gekommen.“ Der Umweltschutz sei für sie auch sehr wichtig. „Wir versuchen, beim Einkauf weniger Plastiktüten zu benutzen.“

Das weitere Programm von GutKlima Seit dem vergangenen Jahr ist Bolzum Mitglied im Förderprogramm „Klimaschutz im Alltag“ des Bundesumweltministeriums. Vor Ort nennt sich das Projekt „GutKlima – Gutes Klima im Dorf, klare Zukunft im Blick“. Verschiedene Projektwerkstätten haben bereits stattgefunden, in denen Ideen für den lokalen Umweltschutz entworfen wurden. Nach dem Klimafest soll es im Oktober mit folgenden Veranstaltungen weitergehen. Dienstag, 1. Oktober, 18 Uhr: Mein Dorf 2030: Wie wollen wir leben? Das Dorf der Zukunft wird gebaut. Freitag, 11. Oktober, 18 Uhr: Summendes Dorf –was kann ich dafür tun? Insektenschutz und Artenvielfalt im eigenen Garten. Mittwoch, 16. Oktober, 16 bis 19 Uhr: Pfarrnebengebäude, Mühlenberg 7: Reparatur-Café (Elektro). Dienstag, 22. Oktober, 18 Uhr: Solarstrom vom eigenen Dach – wie geht das? Sonnabend, 2., 19 bis 21 Uhr, und Sonntag, 3. November, 12 bis 13.30 Uhr: Kinder-Second-Hand-Basar im Schulhaus Wehmingen, Von-Wemighe-Straße 6. Freitag, 8. November, 17 Uhr: Seife sieden und Waschmittel plastikfrei herstellen. Dort,wo noch keine Veranstaltungsorte feststehen, werden diese kurzfristig nach Teilnehmerzahl bekanntgegeben. tz

