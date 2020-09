Rethmar

Der Mann und seine Klarinette – das war pure Emotion. Es war schon etwas Besonderes, den Klarinettisten Giora Feidmann auf der Bühne des Gutshofs Rethmar zu erleben – den Mann, den seine oscarprämierte Filmmusik im Kinohit „ Schindlers Liste“ weltberühmt machte. Ihn die aus dem Judentum stammende Klezmer-Musik spielen zu sehen und zu hören ist ein musikalischer Hochgenuss, der in Erinnerung bleibt. „Jedes Konzert ist für mich das erste meines Lebens“, beschrieb der Altmeister seine Sichtweise. Und die stellte der inzwischen 83 Jahre alte Ausnahmekünstler ausgiebig unter Beweis.

Feidman holte am Mittwoch seinen Auftritt nach, denn das Konzert war im März wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Im Zusammenspiel mit dem hervorragenden Akkordeonspieler Enrique Ugarte und Guido Jäger am Kontrabass entwickelte sich im Kornspeicher ein lebendiges Musikspektakel, das vom Publikum getragen wurde. Die Klarinette lachte, erzählte, weinte und jubilierte, und trat in Kommunikation mit den erdigen Tönen des Kontrabasses und dem enthusiastischen Akkordeon.

Von Summertime bis Hallelujah

Feidmann beherrschte jedoch auch die Zurücknahme und ließ Raum für Soloimprovisationen am Kontrabass sowie Akkordeon seiner musikalisch ebenbürtigen Mitstreiter. Im Miteinander boten Interpretationen von Klassikern wie „Summertime“ von George Gershwin, „Hallelujah“ von Leonard Cohen und „Wonderful World“ von Louis Armstrong ein außergewöhnlich neues Hörerlebnis, das das Publikum mitriss.

Er habe vor den Blumen gespielt, vor seinem Hund und vor dem Spiegel, erzählte Feidmann von seiner Zeit, in der er nicht auftreten konnte. Er bedankte sich anschließend dafür, das er jetzt hier auf der Bühne stehen könne. „Unser Trio bildet mit dem Publikum ein Quartett“, lautete sein Anspruch. Und das gelang an diesem Abend sehr gut.

Von Susanne Hanke