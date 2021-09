Sehnde

Die städtische Kindertagesstätte an der Marggrafstraße bleibt wegen eines bestätigten Corona-Falles am Montag, 20. September, geschlossen.

Laut der städtischen Fachdienstleiterin Iris Jungclaus habe das Gesundheitsamt der Region Hannover für das gesamte Personal sowie für die beiden Kita-Gruppen Quarantäne angeordnet. Aus diesem Grund bleibt die Einrichtung am Montag gänzlich geschlossen.

Nach den aktuellen Vorgaben des Gesundheitsamtes könnten sich Kita-Kinder bereits am fünften Tag nach dem letzten Kontakt mit der erkrankten Person mit einem PCR-Test freitesten, so Fachdienstleiterin Jungclaus.

Kinder können sich freitesten

Der letzte mögliche Kontakt zu der erkrankten Person habe am Mittwoch, 15. September, bestanden. Für alle diejenigen, deren PCR-Test also am Montag, 20. September, positiv ausfalle, könne die Betreuung am Dienstag, 21. September, wieder stattfinden, erläutert Jungclaus.

Kita-Kinder könnten sich zudem mittels eines offiziellen Schnelltests, etwa in der Apotheke, ab dem siebten Tag nach dem Kontakt mit der infizierten Person freitesten. Die Betreuung in der Kita könne bei negativem Testergebnis dann frühestens ab Donnerstag, 23. September, starten.

Für Kinder, die kein negatives Testergebnis vorlegen könnten, beginne die Betreuung ab Montag, 27. September wieder.

Die Kita Marggrafstraße war neben der Kita Bosenkamp in Ilten schon mehrmals von Corona-Infektionen betroffen. Erst vor einer Woche war in der Kita im Bosenkamp eine Covid-19-Infektion nachgewiesen worden. Die Kita war daher einige Tage geschlossen gewesen.

Von Patricia Oswald-Kipper