Höver

In der städtischen Kindertagesstätte Höver gibt es erneut einen bestätigten Corona-Fall. Für zehn Fachkräfte, nahezu das gesamte Personal, sowie 45 Kinder hat das Gesundheitsamt der Region Hannover deshalb ab Dienstag Quarantäne angeordnet. Aus diesem Grund bleiben die vier Gruppen der Kita für voraussichtlich zwei Wochen geschlossen, lediglich die Krippe Maulwürfe im Stammhaus ist weiter für die Notbetreuung geöffnet.

Notbetreuung wird nicht aufgestockt

Die von der Schließung betroffenen Familien müssen sich nun privat nach einer Betreuung umsehen. „Wir schaffen personell keine Notbetreuung für die Notbetreuung“, sagt die kommissarische Fachdienstleiterin Iris Jungclaus. Außerdem dürften keine Gruppen gemischt werden. Die Krippe halte man geöffnet, weil es schwieriger sei, eine Betreuung für die kleinen Kinder zu organisieren. Zudem seien dort Mitarbeiterinnen im Einsatz, die etwa im Urlaub waren und deshalb nicht unter die Quarantäne fallen.

Eltern, die eine Bescheinigung über die Schließung der Kita benötigen, um beispielsweise Kinderkrankengeld zu beantragen, können sich an den Fachdienst Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit wenden.

In den vergangenen Wochen hatte es im Notbetrieb der Sehnder Kindertagesstätten bereits einige Corona-Infektionen gegeben – auch in Höver. Dort musste eine Krippengruppe aufgrund einer Corona-Infektion geschlossen werden, nachdem sich ein Kind infiziert hatte. „Es ist jetzt häufiger, dass auch Kinder krank werden“, hat Jungclaus beobachtet. Aber auch die Kita in der Hugo-Remmert-Straße in Ilten war schon betroffen. Die 16-Uhr-Krippengruppe und die 16-Uhr-Kitagruppe mussten vorübergehend geschlossen werden. Dabei waren nicht nur Kinder mit dem Coronavirus infiziert – auch Angestellte hatten sich angesteckt.

Von Oliver Kühn