Kirchengemeinden halten Kontakt über das Internet

Wenn es geht, zu Hause bleiben: Das ist das Gebot der Stunde in der Corona-Krise. Doch die Kirchengemeinden Sehnde, Haimar und Rethmar wollen dennoch mit ihren Mitgliedern in Kontakt bleiben – und zwar mithilfe ihrer Homepages im Internet. Die Seiten Kirche-sehnde.de und Kirche-haimar-rethmar.de sind mit dem Gebets-Podcast des Kirchenkreises verlinkt, auf dem täglich ein Gebet zu hören ist, das Menschen aus dem Kirchenkreis eingesprochen haben. Zudem würden auf Wunsch auch Gebete und Briefe von Gemeindegliedern an den Kirchentüren oder im Schaukasten ausgehängt, teilt Pastorin Damaris Frehrking mit. „Wir hoffen so, zu einem Gedankenaustausch beitragen zu können.“ Die Beiträge könnten den Pfarrämtern über die Briefkästen sowie per E-Mail zugestellt werden.

Videogottesdienst zu Ostern

Darüber hinaus wollen die Pastoren der Kirchengemeinden dort zu Ostern einen Videogottesdienst sowie schriftliche Andachten zu Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag einstellen. Die Mitarbeiter der Kirchengemeinden sind telefonisch und über die E-Mail-Adressen erreichbar und ansprechbar. Am Telefon sei auch Zeit für Gespräche sowie ein gemeinsames Gebet, gegebenenfalls auch für einen Spaziergang zu zweit.

Auch die Kirchengemeinde Haimar-Rethmar hat sich dem Gebetspodcast angeschlossen. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Erreichbar sind Pastorin Damaris Frehrking unter Telefon (0 51 38) 61 64 02, E-Mail: Damaris.frehrking@evlka.de; Pastor Uwe Büttner unter Telefon (0 51 38) 7 09 62 10, E-Mail: ullaurs@t-online.de sowie Pastorin Ricarda Schnelle unter Telefon (01 51) 25 27 98 09, E-Mail: Ricarda.Schnelle@evlka.de.

