Evangelische Kirchengemeinde feiert Taufgottesdienst am See in Gretenberg

Gretenberg

Sie haben schon eine Tradition, die Taufgottesdienste, die die evangelische Kirchengemeinde Sehnde zu Pfingsten in der Gretenberger Feldmark an den dortigen Teichen feiert. Auch in Zeiten des Coronavirus sollte mit dieser Tradition nicht gebrochen werden. „Wir haben es bei uns natürlich thematisiert, ob wir das verschieben sollen“, sagte Pastorin Damaris Frehrking. „Mit einem Mund-Nasen-Schutz zu taufen, ist schon ein großer Wermutstropfen.“ Aber letztendlich habe den Ausschlag gegeben, dass drei der fünf Familien der Täuflinge am Termin festhalten wollten. „Wir haben auch eine genaue Richtlinie von der Landeskirche.“

Ordner nehmen am Gelände die Namen auf

Und so saßen die rund 80 Besucher in den vorgeschriebenen Abständen zueinander und am Zugang zum Gelände des Gottesdienstes nahm ein Ordnungsdienst die Namen auf, damit im Fall einer späteren Infektion die Ansteckungskette zurückverfolgt werden kann.

Wegen des Coronavirus halten die Besucher des Gottesdienstes in der Gretenberger Feldmark Abstand. Quelle: Michael Schütz

Schon rund 200 Meter vor dem Gelände trafen die Besucher auf Andreas Rohde aus Gretenberg, der mit zwei Helfern die Ankommenden durch zwei kleine Zelte schleuste und sie ihre Namen in eine Handykamera aufsagen ließ. Auch er wollte die Besucher per Namen dokumentieren, damit im Infektionsfall das Gesundheitsamt die entsprechenden Daten hat. Er repräsentiere die Gretenberger, sagte Rohde. Er wolle nicht, dass sich ein Ereignis wiederhole, wie es sie in den letzten Tagen bei einigen Freikirchen in Deutschland gegeben hat, wo sich viele Menschen angesteckt hatten. Es sei seine private Eigeninitiative, aber mit der Kirchengemeinde abgesprochen.

Ob jeder der Ankommenden gesehen hatte, dass Rohde nicht im Auftrag der Gemeinde dort stand, schien aber zweifelhaft. „Das hätte ich vielleicht ein bisschen deutlicher kenntlich machen sollen“, räumte der Gretenberger ein. „Es ist aber alles auf freiwilliger Basis.“ Und keinesfalls wolle er den Eindruck erwecken, die Grundrechte einzuschränken.

Ratsherr sieht Sperrung kritisch

Frehrking selbst nahm die Initiative zur Kenntnis. „Das ist eine zusätzliche Hilfe für uns.“ Deutlich kritischer gab sich Kirchenvorstandsmitglied und Ratsherr Hartmut Völksen. „Das ist überflüssig“, kommentierte er. Die Kirchengemeinde habe alles getan, um den Schutz der Besucher zu gewährleisten. Außerdem habe er rechtliche Bedenken, denn es könne nicht jeder den Weg sperren und Namen notieren. „Zumal das hier kein öffentlicher Grund ist, sondern dem örtlichen Dränverband gehört.“ Letztlich gab er sich aber versöhnlich: „Er will uns ja helfen.“ Die erhobenen Daten hat Rohde direkt nach dem Gottesdienst an Frehrking gegeben, die sie zweieinhalb Wochen aufbewahrt.

Verschiebung kommt für Täuflinge nicht in Frage

Für die Täuflinge kam die Hauptsache nach dem Gottesdienst. Dann schritt Frehrking mit Liam (2) und Lara (5) Krauthoff an den Teich und taufte die beiden. „Wir haben in den letzten zwei Jahren ein Haus gebaut“, sagten die Eltern Toni und Katrin Krauthoff. „Da sind wir nicht dazu gekommen.“ Die Sehnder wollten die Taufe aber unbedingt am See machen. Deswegen haben sie trotz Corona nicht verschoben.

Papa Toni Krauthoff (links) und Pate Fynn Kegel (rechts) schauen zu, wie Pastorin Damaris Frehrking den kleinen Liam (2) tauft. Quelle: Michael Schütz

Täufling Mia Kunisch wagte sich mit Mama Wiebke Lange und der Pastorin in den See, um das Sakrament zu empfangen. „Die Beine tragen mich durchs Leben“, sagte die Zwölfjährige. Deswegen wollte sie sie bei der Taufe mit dem Wasser stärken.

Nach der Zeremonie kommt für die Täuflinge der Spaß. Quelle: Michael Schütz

Von Michael Schütz