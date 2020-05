Die evangelische Kirche feiert ihren beliebten Pfingstgottesdienst am Sonntag, 31. Mai, trotz der Corona-Pandemie am Wasser. Besucher werden gebeten, Decken oder Stühle mitzubringen.

Sehnde - Kirchengemeinde feiert Pfingstgottesdienst am Gretenberger Teich