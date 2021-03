Sehnde/Ilten/Bilm/Höver

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Ilten-Bilm-Höver sammelt wieder Kleindung für die Bethel-Stiftung. Noch bis Dienstag, 23. März, können gut erhaltene Kleidungsstücke für benachteiligte Menschen gespendet werden. In jedem Dorf befindet sich eine Abgabemöglichkeit. In Ilten können Spenderinnen und Spender die tragbare Kleidung im Gemeindehaus, Kirchstraße 3a, aushändigen. In Höver nimmt sie Hans-Heinrich Lüpke, Brunnenstraße 6, und in Bilm Erhard Bödecker, Freienstraße 24, entgegen. Die Kirchengemeinde bittet darum, keine beschädigten Stücke oder einzelne Schuhe zu übergeben.

Die von-Bodelschwinghschen-Stiftungen Bethel, die mit Evangelischen Kirchen in Deutschland eng verbunden sind, engagieren sich in acht Bundesländern für alte, behinderte, kranke und benachteiligte Menschen. Alle Erlöse der Spendenaktion kommen der Arbeit der Stiftungen zugute. Im vergangenen Jahr hatte die Kirchengemeinde mehr als zwei Tonnen Textilien gesammelt.

Von Niklas Borm