Kirchengemeinde Ilten organisiert Einkaufshilfe

Ilten/Höver/Bilm

Weil insbesondere Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen sich wegen Corona weitgehend vom öffentlichen Leben zurückziehen sollen, hat nun auch die Kirchengemeinde Ilten (Höver, Bilm) eine Einkaufshilfe gestartet. Dabei übernehmen Freiwillige bei Bedarf die täglichen Besorgungen. Bewohner aus den drei Ortschaften, die dieses Hilfsangebot annehmen wollen, können sich an das Kirchenbüro in Ilten wenden. Es ist montags, mittwochs und freitags von 9.30 bis 12 Uhr und donnerstags von 15.30 bis 18 Uhr unter Telefon (0 51 32) 64 14 und per E-Mail an kg.ilten@evlka.de zu erreichen. Zudem freut sich die Kirchengemeinde über weitere Helfer, die in dem Team mitarbeiten wollen. Auch diese können sich im Kirchenbüro melden. In Sehnde gibt es bereits die private Einkaufshilfe des CDU-Ratsherrn und Politikstudenten Sepehr Sardar Amiri sowie den Lieferdienst des Dorfladens Bolzum.

Es muss nicht alles schlimm und beängstigend sein in diesen Zeiten der Corona-Krise. Wir suchen jetzt Ihre guten Ideen und mitmenschlichen Taten, um über sie zu berichten. Haben Sie uns etwas mitzuteilen? Dann schreiben Sie der Redaktion eine E-Mail an die Adresse sehnde@haz.de.

Von Oliver Kühn