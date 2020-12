Ilten

Für viele Menschen gehört es zur Weihnachtsstimmung einfach dazu, an Heiligabend die strahlende Atmosphäre einer Kirche zu sehen und festliche Lieder zu singen. In Zeiten des Coronavirus ist das nur eingeschränkt möglich – und im Fall des Singens gar nicht. Wegen der geltenden Regeln in der Pandemie finden daher in den meisten Gemeinden am 24. Dezember Gottesdienste im Freien statt. Das ist auch in Ilten so. Allerdings treffen sich die Gläubigen dort an einem durchaus ungewöhnlichen Ort: Die Kirchengemeinde Ilten-Höver-Bilm wechselt ins Ausweichquartier Wahre-Dorff-Arena. Im Stadion an der Hugo-Remmert-Straße, in dem üblicherweise die Fußballspiele des Bezirksligisten MTV Ilten ausgetragen werden, werden dann vier Gottesdienste gefeiert.

„Die Idee ist entstanden, als ich mich mit einem Kollegen getroffen habe“, erzählt der Iltener Pastor Johann Christophers. In dem Gespräch sei es auch um die Möglichkeiten von Freiluftgottesdiensten auf großen Plätzen gegangen. Unter anderem seien dabei Fußballstadien ins Spiel gebracht worden. „Das fand ich eine gute Idee“, sagt Christophers. Daraufhin setzte sich der Pastor mit dem MTV-Vorsitzenden Reiner Ahnert in Verbindung, der den Vorschlag seinem Vorstand unterbreitete. „Alle fanden, dass das eine tolle Idee ist“, berichtet Ahnert. „Eigentlich schade, dass erst Corona uns darauf gebracht hat.“ Auch bei der Stadt, der das Stadiongelände gehört, traf man auf offene Ohren.

Region hatte Freiluftgottesdienst zunächst untersagt

Allerdings hatten die Iltener die Rechnung ohne die Region gemacht. Das zuständige Gesundheitsamt brachte die Corona-Verordnung ins Spiel, in der steht, dass Gottesdienste in Kirchen zwar erlaubt seien. „Ein Außengelände war darin aber nicht ausdrücklich erwähnt“, sagt Christophers. Also untersagte das Amt das Vorhaben. Der Pastor nahm daraufhin mit der Landeskirche Hannover Kontakt auf. „Dort sagte man mir, dass die niedersächsischen Landeskirchen bereits mit der Landesregierung im Gespräch seien, um einen Fehler in der Verordnung zu beheben.“ Also konnten die Planungen weitergehen.

Vier kurze Gottesdienste im Stundentakt

Und so werden die Iltener nun am Heiligen Abend um 14, 15, 16 und 17 Uhr einen gut halbstündigen Gottesdienst besuchen können – allerdings nur, wenn sie sich vorher per E-Mail an kg.ilten@evlka.de oder telefonisch unter (05132) 6414 bei der Kirchengemeinde angemeldet haben. Im Stadion können Pastor Christophers, Diakonin Birgit Hornig und ihr Team sogar von einer Kanzel predigen, denn der Balkon des MTV-Vereinsheims ist dazu bestens geeignet. Die nötige Technik stellt der MTV zur Verfügung.

Familien können im Pavillon zusammensitzen

Auf dem Rasen vor dem Vereinsheim werden insgesamt 40 ehrenamtliche Helfer aus Gemeinde und Verein 20 Pavillons aufstellen, in denen Familien gemeinsam sitzen können. Einzelbesucher werden auf Abstand auf Bänken sitzen. „Wir haben im Stadion drei Eingänge, sodass wir zwei davon als Zugang und einen separat als Ausgang nutzen können“, erklärt Ahnert. Ordner werden die Besucher, die in Familiengruppen kommen, vom Eingang zum Platz weisen.

Das Singen ist nicht gestattet

Auch wenn es im Freien weniger Beschränkungen gibt als in einem geschlossenen Raum, besteht eine Maskenpflicht während des gesamten Gottesdienstes. Und das Singen ist nicht gestattet. „Wir spielen die Lieder ein“, sagt Christophers. „Wenn man dann mit einem schönen Lied in den Ohren wieder nach Hause geht, ist es doch auch schön.“

Viele Gemeinden zieht es ins Freie Auch die anderen Sehnder Kirchengemeinden reagieren bei den Weihnachtsgottesdiensten auf die Corona-Pandemie. In allen Gemeinden müssen sich Besucher vorher anmelden. Beim Besuch der Andachten gelten die Maskenpflicht und das Abstandgebot. In der Kreuzkirche Sehnde, sowie in Rethmar und Haimar, die beide vom Sehnder Pastorinnenteam betreut werden, stehen mehrere Gottesdienste auf dem Plan. Dort beginnt der Heiligabend um 15 Uhr in der Kreuzkirche mit einem Krippenspiel für die Jüngeren. Um 16.30 Uhr folgt das Krippenspiel für die älteren Kinder. Beide Krippenspiele werden gefilmt und auf der Website der Gemeinde zugänglich gemacht. Ebenfalls um 16.30 Uhr findet vor dem Gemeindehaus an der Mittelstraße ein Freiluftgottesdienst statt. Um 18 Uhr beginnt, ebenfalls vor dem Gemeindehaus, eine Christvesper. Um 23 Uhr beschließt eine Christnacht in der Kirche den Heiligabend. In St. Ulrich in Haimar beginnt an Heiligabend um 15 Uhr das Krippenspiel. Um 17.30 Uhr steht die Christvesper auf dem Programm. Zur Christnacht um 21.30 Uhr besteht keine Anmeldepflicht. Die Katharinengemeinde in Rethmar begeht Heiligabend um 15 Uhr mit einer Freiluftchristvesper vor dem Gemeindehaus, die um 17 Uhr wiederholt wird. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es in Sehnde um 10.30 Uhr einen Gottesdienst mit Abendmahl und am zweiten Feiertag um 10 Uhr einen Gottesdienst in Rethmar. Besucher der Krippenspiele und Gottesdienste können sich unter www.kirche-sehnde.de oder www.kirche-haimar-rethmar.de anmelden. Nach der Anmeldung wird eine Bestätigung per E-Mail versandt, die am Eingang vorgezeigt werden muss. In Bolzum und Wehmingen gibt es Heiligabend die Krippenspiele digital bevor jeweils um 17 Uhr in beiden Kirchen eine Christvesper beginnt. Beide Gottesdienste werden um 18 Uhr wiederholt. Am ersten Feiertag sind Festgottesdienste um 9.30 Uhr ( Bolzum) und 10.45 Uhr (Wehmingen) geplant. Zu allen Gottesdiensten gilt eine Anmeldepflicht unter der E-Mail-Adresse birgit.meyer2@evlka.de. In Müllingen, Wirringen und Wassel, die zur Zwölf-Apostel-Gemeinde gehören, finden an Heiligabend mehrere Freiluftgottesdienste an den jeweiligen Kirchen statt. Zusätzlich kann auf der Homepage eine Videoandacht angesehen werden. Am ersten Feiertag beginnt um 10 Uhr in Wassel ein Freiluftgottesdienst, bei dem sogar das Singen erlaubt ist. Alle anderen Gottesdienste finden an den Gemeindeorten außerhalb des Sehnder Stadtgebiets statt. Ein Anmeldeformular findet sich auf der Internetseite unter www.12apostel-sarstedt-land.de. tz

Am 1. Weihnachtstag findet in der Kirche um 17 Uhr ein Gottesdienst statt und am 2. Feiertag ist die Kirche von 15 bis 18 Uhr bei Orgelmusik geöffnet, um dort den weihnachtlichen Raum im Stillen zu genießen.

