Sehnde

Der Kirchenchor der katholischen Pfarrgemeinde von St. Maria singt seit vielen Jahren regelmäßig in den Gottesdiensten in Sehnde, Lehrte und Bolzum. Und am zweiten Adventssonntag gibt der Chor stets ein vorweihnachtliches Konzert. Doch in Zeiten von Corona ist alles anders: „Wir haben ein Jahr lang nicht mehr zusammen gesungen“, sagt Mitglied Michael Müller bedauernd. „Für uns blieb nur schweren Herzens der gemeinsame Klönschnack auf dem Kirchplatz.“

Aber Chorleiterin Sabine Hahlbohm bleibt positiv gestimmt und sieht Licht am Horizont. „Die begonnenen Impfungen machen uns große Hoffnung, dass wir vielleicht im Herbst dieses Jahres wieder singen können.“

Bei den Proben Anfang März vergangenen Jahres, dem Beginn der Pandemie und der Zeit des ersten Lockdowns, hatten viele Chormitglieder schon so eine Ahnung. „Hoffentlich machen sie uns hier nicht bald alles zu“, hatte Georg Körner geunkt – und nun hält die Zwangspause noch immer an. Der Kirchenchor muss seit einem Jahr die Luft anhalten. Grund dafür ist der Übertragungsweg der Viren: Diese werden hauptsächlich über die Aerosole ausgesondert. Beim Singen werden deutlich mehr der kleinen Tröpfchen ausgeatmet, weshalb Gesang etwa auch in Gottesdiensten verboten ist. Warnendes Beispiel seien andere Chöre, bei denen auf diese Weise Infektionen aufgetreten sind.

Lesen Sie auch: Wie der Oratorienchor Burgwedel den Corona-Lockdown verbringt

Die meisten Mitglieder hätten vor allem im vergangenen Sommer mit Unverständnis auf das Gesangsverbot reagiert, denn die Infektionszahlen seien damals drastisch gesunken. Eine Lockerung kam dennoch nicht, die Abstands- und Hygieneregeln blieben bestehen. Aber drei Meter Abstand zu halten und eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, ist für Hahlbohm keine echte Alternative. Für einen Laienchor bringe vor allem der Abstand unüberwindbare Hindernisse mit sich. „Unsere Sängerinnen und Sänger brauchen die räumliche Nähe zur musikalischen Orientierung, nur dann ist ein homogener Klang möglich.“

Chor hofft auf Adventskonzert

Für Profichöre seien die Abstände, das Singen an der frischen Luft und auch Videoproben eine gute Möglichkeit, die Arbeit wieder aufzunehmen. „Für uns schafft das eher Verunsicherung“, sagt Hahlbohm. Deshalb „schweigt“ der Chor bis heute. Der Kirchenchor hofft nun auf die voranschreitenden Impfungen und sei „zuversichtlichen Glaubens“ auf eine baldige Wiedervereinigung. „Wenn es gut läuft, gibt es vielleicht auch wieder ein Adventskonzert“, sagt die Chorleiterin.

Von Niklas Borm