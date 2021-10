Sehnde

Herausforderungen, die manchmal Angst machen, können wir gemeinsam bewältigen: Das ist die Botschaft der Gesamtkirchengemeinde Sehnde-Rethmar-Haimar zum Kinderkirchentag am Reformationstag. Wie man das schafft, möchte sie Kindern und deren Eltern am Sonntag, 31. Oktober, an einem gemeinsamen Nachmittag mit einem Escape-Room-Spiel und anschließendem Gottesdienst zeigen. Anmeldungen sind bis zum 25. Oktober im Internet auf kirche-sehnde.de oder direkt per E-Mail an Pastorin Damaris Frehrking damaris.frehrking@evlka.de möglich. Einlass ist ab 13.30 Uhr am Gemeindehaus, Mittelstraße 56. Um 14 Uhr geht das Escape-Spiel los. Der Nachmittag schließt mit einem Familiengottesdienst um 16.30 Uhr an der Feuerschale im Freien auf dem Gemeindehausparkplatz an der Mittelstraße ab.

Im Escape-Room-Parcours können sich Klein und Groß an verschiedenen Aktionen drinnen und draußen ausprobieren. Unter Escape Room ist ein Spiel zu verstehen, bei dem die Kinder kleine Geschicklichkeitsaufgaben und Rätsel lösen müssen, um von Station zu Station zu gelangen. „Natürlich braucht niemand Angst zu haben, aus jeder Station gibt es immer einen Ausweg“, sagt Pastorin Damaris Frehrking. Angedacht ist der Parcours für Kinder von acht bis zwölf Jahren. Bei Jüngeren sollten die Eltern noch etwas mithelfen. Aber auch ältere können gerne vorbeischauen und mitmachen.

Lesen Sie auch Sehnder Kinderkirchentag feiert Stärke und Zusammenhalt

Der Aktionsnachmittag und der Gottesdienst können auch unabhängig voneinander besucht werden. Daher gibt es bei der Internetanmeldung zwei gesonderte Anmeldungsbereiche für den Kinderkirchentag und den Gottesdienst. Die Veranstalter erbitten für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Kinderkirchentag den von Eltern beglaubigten Nachweis eines tagesaktuellen negativen Selbsttests. Geimpfte benötigen einen Impfnachweis. Für die Teilnahme am Gottesdienst ist kein Test- oder Impfnachweis erforderlich. Änderungen und Aktualisierungen zum Ablauf können Interessierte im Internet auf kirche-sehnde.de einsehen.

Von Marie Pinkert